Ночью измазали пастой: юные белгородцы подрались в лагере, куда уехали от обстрелов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
На сегодняшний день в детские лагеря почти 30 регионов отправили уже более 6 тыс. юных белгородцев. Однако переживаний у родителей меньше не стало.
За вчерашний день белгородский губернатор получил 19 обращений от родителей. Проблема с мальчиком, который приехал в лагерь Астраханской области с ковидом, решилась: ребёнок уже выздоровел и вместе с друзьями проводит время в лагере.
Конфликт произошёл между юными белгородцами в другом лагере: они подрались, поскольку одного из них ночью измазали пастой.
Обязательно разберёмся, наверное, просмотрели воспитатели в ночное время. Будем наводить порядок, постараемся этого впредь не допускать. Хотя измазать друга пастой ночью — этим, мне кажется, занимались в детстве все мы. Это были самые яркие впечатления в наших пионерских лагерях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В целом глава региона остался доволен организацией отдыха детей в других регионах.
Ещё раз, уважаемые родители, мы несём уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей. Поэтому мы понимаем свой уровень ответственности и сделаем всё для того, чтобы дети находились в комфортных и безопасных условиях. Создаём кол-центр и постараемся максимально быстро до обеспокоенных родителей информацию доводить. Но в целом вижу, что отдых наших детей, уже обучение начинается, всё организовано на очень хорошем уровне.
Вячеслав Гладков
Юных белгородцев вывезли в детские лагеря других регионов из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. На этот раз детей увозили и в города на Севере, что не понравилось некоторым родителям. Однако в Северную столицу — Санкт-Петербург — не смогли отправить много детей.