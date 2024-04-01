Ночью измазали пастой: юные белгородцы подрались в лагере, куда уехали от обстрелов

Юных белгородцев вывезли в детские лагеря других регионов из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. На этот раз детей увозили и в города на Севере, что не понравилось некоторым родителям. Однако в Северную столицу — Санкт-Петербург — не смогли отправить много детей.