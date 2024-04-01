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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Дети

Ночью измазали пастой: юные белгородцы подрались в лагере, куда уехали от обстрелов

1 апреля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородский губернатор Гладков прокомментировал конфликт в детском лагере

Подробности адаптации детей из Белгородской области в лагерях других регионов рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он поделился приключившейся с ребятами в ночное время историей и рассказал о самочувствии мальчика, который приехал в лагерь с ковидом.
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Дети

На сегодняшний день в детские лагеря почти 30 регионов отправили уже более 6 тыс. юных белгородцев. Однако переживаний у родителей меньше не стало.

За вчерашний день белгородский губернатор получил 19 обращений от родителей. Проблема с мальчиком, который приехал в лагерь Астраханской области с ковидом, решилась: ребёнок уже выздоровел и вместе с друзьями проводит время в лагере.

Конфликт произошёл между юными белгородцами в другом лагере: они подрались, поскольку одного из них ночью измазали пастой.

Обязательно разберёмся, наверное, просмотрели воспитатели в ночное время. Будем наводить порядок, постараемся этого впредь не допускать. Хотя измазать друга пастой ночью — этим, мне кажется, занимались в детстве все мы. Это были самые яркие впечатления в наших пионерских лагерях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В целом глава региона остался доволен организацией отдыха детей в других регионах.

Ещё раз, уважаемые родители, мы несём уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей. Поэтому мы понимаем свой уровень ответственности и сделаем всё для того, чтобы дети находились в комфортных и безопасных условиях. Создаём кол-центр и постараемся максимально быстро до обеспокоенных родителей информацию доводить. Но в целом вижу, что отдых наших детей, уже обучение начинается, всё организовано на очень хорошем уровне.
Вячеслав Гладков

Юных белгородцев вывезли в детские лагеря других регионов из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. На этот раз детей увозили и в города на Севере, что не понравилось некоторым родителям. Однако в Северную столицу — Санкт-Петербург — не смогли отправить много детей.

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