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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:12

Белгородцы недовольны организацией поездок школьников в другие регионы

Ждали Ставрополье, но получили отказ: белгородцы возмущены организацией поездок детей

28 марта 2024, 07:59
Фото: 1MI

Белгородцы недовольны организацией поездок школьников в другие регионы

Свои возмущения и жалобы белгородцы оставили в социальных сетях. По их словам, детям либо полностью отменяют поездки в лагеря, либо в очередной раз переносят дату отъезда.
Сюжет
Дети

Жительница Белгородской области рассказала в социальных сетях, что её ребёнка записали в лагерь Ставропольского края, но спустя неделю им сообщили об отмене поездки. «В посте написано, что выезд есть. Куда обратиться для разъяснения ситуации?» — задаёт вопрос белгородка.

Другим родителям также сообщили об отмене поездки: «Неделю ждали Ставропольский край, заявку подавали самыми первыми, на чемоданах сидели дети, и в последний момент — отказ. По какому принципу распределение, непонятно».

Белгородец Илья рассказал, что им несколько раз отказывали в поездке в детский лагерь: сначала отменилась поездка в Невинномысск, затем — в Липецк. Мужчину волнует не только вопрос отмены поездок в лагеря, но и варианты городов для отдыха.

У нас что, Подмосковье и соседние регионы не смогут разместить 9 тыс. детей? Какой Север, какие гостиницы и общежития? Или вывозить всех детей на равных условиях, или не вывозить никого!
Илья

Однако точного ответа белгородцам местные власти пока не дали. Единственный вопрос, на который откликнулась мэрия, касался постоянного откладывания даты поездки в лагеря. «Сколько нам ещё ждать? Родители отменяют все свои планы, работу, чтобы проводить детей в лагерь, и третий раз нам пишут классные руководители, что отбой», — поделилась местная жительница.

Выезд школьников за пределы Белгородской области организуется по мере поступления информации о готовности лагерей к приёму детей. Когда группа формируется, с родителями, которые заявили о желании выехать, связывается образовательное учреждение для уточнения деталей. Сначала формируются группы из обучающихся начальной школы. Затем будут формироваться группы из обучающихся средней и старшей школы.
мэрия Белгорода
Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Городская администрация также объяснила, почему не всех юных белгородцев отправят в лагеря Санкт-Петербурга.

В силу ограниченного количества мест, которое было предоставлено для размещения в Санкт-Петербурге, в группу вошли преимущественно обучающиеся 5-х классов и их братья и сёстры. Обучающимся старших классов будут предлагаться иные варианты по мере поступления информации о готовности регионов принять наших детей.
мэрия Белгорода

Вместо Северной столицы белгородцам предлагают отправиться в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО и другие «холодные» города, что многим родителям категорически не нравится.

«Предлагайте уже сразу на Колыму», — дополнила недовольная белгородка.

Известно, что лагеря Ямала готовы принять 330 детей из Белгородской области. Всего же детей примут как минимум 11 регионов России: Тульская, Астраханская, Московская, Воронежская, Ярославская, Нижегородская области, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край.

Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Детские лагеря#Александра Склярова
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