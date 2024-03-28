Ждали Ставрополье, но получили отказ: белгородцы возмущены организацией поездок детей

Однако точного ответа белгородцам местные власти пока не дали. Единственный вопрос, на который откликнулась мэрия, касался постоянного откладывания даты поездки в лагеря. «Сколько нам ещё ждать? Родители отменяют все свои планы, работу, чтобы проводить детей в лагерь, и третий раз нам пишут классные руководители, что отбой», — поделилась местная жительница.