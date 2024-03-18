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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Дети

Как отправить ребёнка из обстреливаемого Белгорода в лагеря других регионов?

18 марта 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Четыре региона готовы принять белгородских детей

Детей из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов готовы принять в лагерях четырёх регионов РФ. Куда нужно обратиться и подать заявление?
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Дети

Белгородцы, обеспокоенные текущей оперативной обстановкой, интересуются, будут ли вывозить детей в лагеря других регионов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, эта работа уже проходит.

На сегодняшний день белгородских детей готовы принять четыре региона: Ставропольский край, Пензенская, Калужская, Тамбовская области. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно написать заявление и передать его в школу. Также можно обратиться в администрацию города, областное министерство образования, правительство региона.

Заявки принимаются от родителей детей, проживающих в Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.

Как стало известно ранее, по состоянию на утро 18 марта уже поступило около 1,5 тыс. обращений по поводу вывоза детей.

Напомним, что планируется ввести дистанционное обучение со среды до пятницы в Белгороде, Яковлевском горокруге и приграничных районах. Соответствующее решение должен принять оперативный штаб. При этом учителя могут проводить занятия из дома.

Порядка 1500 заявок поступило от белгородцев на вывоз детей за пределы области
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