Как отправить ребёнка из обстреливаемого Белгорода в лагеря других регионов?

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Белгородцы, обеспокоенные текущей оперативной обстановкой, интересуются, будут ли вывозить детей в лагеря других регионов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, эта работа уже проходит.
На сегодняшний день белгородских детей готовы принять четыре региона: Ставропольский край, Пензенская, Калужская, Тамбовская области. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно написать заявление и передать его в школу. Также можно обратиться в администрацию города, областное министерство образования, правительство региона.
Заявки принимаются от родителей детей, проживающих в Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.
Как стало известно ранее, по состоянию на утро 18 марта уже поступило около 1,5 тыс. обращений по поводу вывоза детей.
Напомним, что планируется ввести дистанционное обучение со среды до пятницы в Белгороде, Яковлевском горокруге и приграничных районах. Соответствующее решение должен принять оперативный штаб. При этом учителя могут проводить занятия из дома.