Как отправить ребёнка из обстреливаемого Белгорода в лагеря других регионов?

На сегодняшний день белгородских детей готовы принять четыре региона: Ставропольский край, Пензенская, Калужская, Тамбовская области. Чтобы отправить ребёнка в лагерь, нужно написать заявление и передать его в школу. Также можно обратиться в администрацию города, областное министерство образования, правительство региона.