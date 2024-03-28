Хотят многие, но попадут не все: кто из детей сможет уехать в Санкт-Петербург

В мэрии сообщили, что из-за ограниченного количества мест, предоставленных для размещения в Северной столице, в группу вошли в основном ученики 5-х классов, а также их браться и сёстры. Школьникам старших классов будут предлагать другие варианты по мере поступления информации о готовности регионов.