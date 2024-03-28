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Published Сегодня, 07:23

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Школьники

Хотят многие, но попадут не все: кто из детей сможет уехать в Санкт-Петербург

28 марта 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Мэрия Белгорода объяснила, как организуется отправка детей в другие регионы

В Северную столицу в первую очередь отравятся ученики 5-х классов. Выезды детей организуются по мере готовности лагерей.

Белгородцы интересуются, почему их детям ранее предлагали поездку в Санкт-Петерубург, но затем отказали.

В мэрии сообщили, что из-за ограниченного количества мест, предоставленных для размещения в Северной столице, в группу вошли в основном ученики 5-х классов, а также их браться и сёстры. Школьникам старших классов будут предлагать другие варианты по мере поступления информации о готовности регионов.

Также белгородцы попросили объяснить, как организуются выезды групп детей за пределы области. В мэрии сообщили, что выезд школьников подготавливают по мере поступления информации о готовности лагерей к приёму детей.

Когда группа формируется, с родителями, которые заявили о желании выехать, связывается школа для уточнения деталей. Сначала формируются группы из обучающихся начальной школы, затем — из средней и старшей.

Ранее стало известно, что Северная столица примет группу детей из 800 человек. Дети будут учиться в школах Санкт-Петербурга.

Белгородские дети начнут учиться в школах Санкт-Петербурга
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#Общество#Школьники#Лагеря#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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