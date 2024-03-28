Хотят многие, но попадут не все: кто из детей сможет уехать в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Белгородцы интересуются, почему их детям ранее предлагали поездку в Санкт-Петерубург, но затем отказали.
В мэрии сообщили, что из-за ограниченного количества мест, предоставленных для размещения в Северной столице, в группу вошли в основном ученики 5-х классов, а также их браться и сёстры. Школьникам старших классов будут предлагать другие варианты по мере поступления информации о готовности регионов.
Также белгородцы попросили объяснить, как организуются выезды групп детей за пределы области. В мэрии сообщили, что выезд школьников подготавливают по мере поступления информации о готовности лагерей к приёму детей.
Когда группа формируется, с родителями, которые заявили о желании выехать, связывается школа для уточнения деталей. Сначала формируются группы из обучающихся начальной школы, затем — из средней и старшей.
Ранее стало известно, что Северная столица примет группу детей из 800 человек. Дети будут учиться в школах Санкт-Петербурга.