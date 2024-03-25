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Дети

Уехали из-за обстрелов: около 400 белгородцев прибыли в подмосковные лагеря

25 марта 2024, 12:31
Фото: 1MI
Дети

Прибывших в лагеря Подмосковья юных белгородцев осмотрели врачи

Подробности прибытия и размещения детей и их родителей из Белгорода сообщили в пресс-службе минздрава Московской области. Детей встретили на вокзале и отвезли на автобусах в лагеря. Затем подмосковные врачи осмотрели юных белгородцев и назначили им необходимое лечение.
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Дети

В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области. Их разместили в четырёх детских оздоровительных лагерях: в «Роднике», «Горизонте», «Лесной полянке» и имени 28 Панфиловцев.

В детские лагеря приехали 59 детей с особенностями физического развития. Для всех юных белгородцев организовали развлекательную программу и учебный процесс.

Кроме этого, в пунктах временного размещения около 330 детей осмотрели подмосковные врачи. «Основной задачей медицинских специалистов было выявление детей из групп риска, нуждающихся в консультациях узкопрофильных специалистов», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

После осмотра троих детей отправили на стационарное лечение.

О том, что детей с ОВЗ отправят в лагеря других регионов, стало известно вчера, 24 марта. Ещё 700 юных белгородцев отправят в Астраханскую и Самарскую области. Такие решения приняли из-за неспокойной оперативной обстановки.

Дети с ОВЗ из Белгорода смогут отправиться в лагеря других регионов
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#Общество#Белгородская область#Врачи#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Подмосковье#Александра Склярова
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