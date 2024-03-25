Уехали из-за обстрелов: около 400 белгородцев прибыли в подмосковные лагеря

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области. Их разместили в четырёх детских оздоровительных лагерях: в «Роднике», «Горизонте», «Лесной полянке» и имени 28 Панфиловцев.
В детские лагеря приехали 59 детей с особенностями физического развития. Для всех юных белгородцев организовали развлекательную программу и учебный процесс.
Кроме этого, в пунктах временного размещения около 330 детей осмотрели подмосковные врачи. «Основной задачей медицинских специалистов было выявление детей из групп риска, нуждающихся в консультациях узкопрофильных специалистов», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
После осмотра троих детей отправили на стационарное лечение.
О том, что детей с ОВЗ отправят в лагеря других регионов, стало известно вчера, 24 марта. Ещё 700 юных белгородцев отправят в Астраханскую и Самарскую области. Такие решения приняли из-за неспокойной оперативной обстановки.