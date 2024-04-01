Белгородские дети останутся за пределами области до конца учебного года?

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с чиновниками попросил своего зама Андрея Милёхина подготовить письма к губернаторам других регионов. В первой части должна быть благодарность, во второй — просьба.
«Прошу подготовить обращения на глав регионов, где находятся наши дети, со словами благодарности за предоставленную возможность обеспечить безопасность. Но нам необходима вторая часть обращения с просьбой рассмотреть возможность оставить детей до конца учебного года», — заявил Гладков.
Глава регион также поручил Милёхину держать контроль по каждому учреждению, лагерю и школе, где сейчас находятся уехавшие белгородские дети.
Всего, по данным министерства образования, из области уехали в безопасные регионы 7387 детей. Подростки на время отправились в Тамбовскую, Калужскую, Московскую области, в Дагестан, в республики Татарстан и Коми, и так далее.