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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Белгородские дети могут остаться за пределами области до конца учебного года

Белгородские дети останутся за пределами области до конца учебного года?

1 апреля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Белгородские дети могут остаться за пределами области до конца учебного года

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков попросил подготовить обращения к главам других регионов, где сейчас находятся уехавшие из области дети. Гладков хочет, чтобы подростки остались в безопасности до конца учебного года.
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Дети

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с чиновниками попросил своего зама Андрея Милёхина подготовить письма к губернаторам других регионов. В первой части должна быть благодарность, во второй — просьба.

«Прошу подготовить обращения на глав регионов, где находятся наши дети, со словами благодарности за предоставленную возможность обеспечить безопасность. Но нам необходима вторая часть обращения с просьбой рассмотреть возможность оставить детей до конца учебного года», — заявил Гладков.

Глава регион также поручил Милёхину держать контроль по каждому учреждению, лагерю и школе, где сейчас находятся уехавшие белгородские дети.

Всего, по данным министерства образования, из области уехали в безопасные регионы 7387 детей. Подростки на время отправились в Тамбовскую, Калужскую, Московскую области, в Дагестан, в республики Татарстан и Коми, и так далее.

За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей
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