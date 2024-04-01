Белгородские дети останутся за пределами области до конца учебного года?

Белгородские дети могут остаться за пределами области до конца учебного года

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков попросил подготовить обращения к главам других регионов, где сейчас находятся уехавшие из области дети. Гладков хочет, чтобы подростки остались в безопасности до конца учебного года.