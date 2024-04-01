Гладков рассказал о помощи белгородским аграриям, пострадавшим при обстрелах

В Белгородской области завершился второй этап выдачи помощи пострадавшим аграриям. 1 апреля 35 сельхозпроизводителей получат 400 млн рублей в рамках второго транша. Речь идёт об аграриях, пострадавших во время атак ВСУ. Деньги на восстановление производства были получены по решению президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.