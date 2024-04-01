Гладков рассказал о помощи белгородским аграриям, пострадавшим при обстрелах

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Белгородской области завершился второй этап выдачи помощи пострадавшим аграриям. 1 апреля 35 сельхозпроизводителей получат 400 млн рублей в рамках второго транша. Речь идёт об аграриях, пострадавших во время атак ВСУ. Деньги на восстановление производства были получены по решению президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.
Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается. Начинаем собирать документы на третий транш. Напомню, что мы получили около 2 млрд рублей на это направление.
Вячеслав Гладков
Средства пострадавшие организации смогут направить на восстановление материально-технической базы, организацию и проведение весенних полевых работ.
Также глава региона сообщил, что в области начинается третий этап отбора получателей помощи. Приём документов открыт с понедельника.