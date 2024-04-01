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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Гладков рассказал о помощи белгородским аграриям, пострадавшим при обстрелах

Гладков рассказал о помощи белгородским аграриям, пострадавшим при обстрелах

1 апреля 2024, 12:30
Фото: 1MI
1 апреля 35 сельхозпроизводителей получат 400 млн рублей. Деньги организации могут направить на восстановление предприятия, организацию и проведение весенних полевых работ.

В Белгородской области завершился второй этап выдачи помощи пострадавшим аграриям. 1 апреля 35 сельхозпроизводителей получат 400 млн рублей в рамках второго транша. Речь идёт об аграриях, пострадавших во время атак ВСУ. Деньги на восстановление производства были получены по решению президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается. Начинаем собирать документы на третий транш. Напомню, что мы получили около 2 млрд рублей на это направление.
Вячеслав Гладков

Средства пострадавшие организации смогут направить на восстановление материально-технической базы, организацию и проведение весенних полевых работ.

Также глава региона сообщил, что в области начинается третий этап отбора получателей помощи. Приём документов открыт с понедельника.

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#Общество#Белгородская область#Аграрии#Сельхозпроизводители#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Хорошие новости
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