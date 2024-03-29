Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Вячеслав Гладков рассказал о льготных кредитах для белгородского бизнеса под 1%

Вячеслав Гладков рассказал о льготных кредитах для белгородского бизнеса под 1%

29 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
Предприниматели, чей бизнес пострадал при обстрелах, могут получить кредиты под 1% годовых. На эти цели в области выделили 50 млн рублей.

Как сообщил глава региона, в связи с текущей оперативной обстановкой Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства области будет выдавать льготные кредиты бизнесменам, чьи предприятия пострадали при ударах ВСУ.

Накануне Вячеслав Гладков встречался с предпринимателями. Участники встречи обсудили, какие меры поддержки положены пострадавшему бизнесу, каждый высказал свои предложения.

В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
Вячеслав Гладков

На льготное кредитование в регионе выделили 50 млн рублей. Размер займа предполагается до 3 млн рублей на три года под 1%.

Получить консультацию можно в центре «Мой бизнес» на улице Королёва д. 2а, 3 корпус, первый этаж.

Читайте также:
В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажиПострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублейКак в Белгородской области распределят 4,2 млрд рублей, полученные от правительства?
#Общество#Белгородская область#Бизнес#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Льготные кредиты#Хорошие новости
Подпишитесь
Недвижимость, Porsche и швейцарские часы экс-замгубернатора Полежаева арестовали
Сегодня, 08:58
Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?
Сегодня, 06:50
В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи
Сегодня, 06:58
«Вампиры» прячутся в пещерах? Военные продолжают охоту на бьющие по Белгороду РСЗО
Сегодня, 09:41
На благоустройство Центрального парка в Белгороде уйдёт ещё 600 млн рублей
Сегодня, 08:37
Полковник Алёхин: Начался первый этап создания санитарной зоны у Белгородской области
Сегодня, 08:54
"