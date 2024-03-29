Вячеслав Гладков рассказал о льготных кредитах для белгородского бизнеса под 1%

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщил глава региона, в связи с текущей оперативной обстановкой Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства области будет выдавать льготные кредиты бизнесменам, чьи предприятия пострадали при ударах ВСУ.
Накануне Вячеслав Гладков встречался с предпринимателями. Участники встречи обсудили, какие меры поддержки положены пострадавшему бизнесу, каждый высказал свои предложения.
В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
Вячеслав Гладков
На льготное кредитование в регионе выделили 50 млн рублей. Размер займа предполагается до 3 млн рублей на три года под 1%.
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