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Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей

Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей

24 марта 2024, 07:33
Фото: 1MI
В регионе завершился первый этап выдачи помощи пострадавшим компаниям Шебекинского округа. С завтрашнего дня начнётся сбор документов по второму этапу.

В Белгородской области завершился первый этап выдачи помощи пострадавшим при обстрелах предприятиям. Помощь получили предприятия малого и среднего бизнеса Шебекинского округа.

113 млн рублей получили 64 компании. С завтрашнего дня в регионе начинается сбор документов по второму этапу.

Напомним, что всего в регион направили 4,2 млрд рублей на оказание помощи, пострадавшим при обстрелах. Из них сельхозпроизводителям направили 1,8 млрд рублей на возмещение потерь. Ещё 700 млн рублей получат субъекты малого и среднего предпринимательства. Остальные средства направят тем, кто не может пользоваться собственным жильём.

Также власти утвердили порядок получения субсидий для бизнеса. Подробнее об этом — в нашем материале.

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#Общество#Белгородская область#Субсидии#Предприятия#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг
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