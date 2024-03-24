Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В Белгородской области завершился первый этап выдачи помощи пострадавшим при обстрелах предприятиям. Помощь получили предприятия малого и среднего бизнеса Шебекинского округа.
113 млн рублей получили 64 компании. С завтрашнего дня в регионе начинается сбор документов по второму этапу.
Напомним, что всего в регион направили 4,2 млрд рублей на оказание помощи, пострадавшим при обстрелах. Из них сельхозпроизводителям направили 1,8 млрд рублей на возмещение потерь. Ещё 700 млн рублей получат субъекты малого и среднего предпринимательства. Остальные средства направят тем, кто не может пользоваться собственным жильём.
Также власти утвердили порядок получения субсидий для бизнеса. Подробнее об этом — в нашем материале.