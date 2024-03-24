Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей

Напомним, что всего в регион направили 4,2 млрд рублей на оказание помощи, пострадавшим при обстрелах. Из них сельхозпроизводителям направили 1,8 млрд рублей на возмещение потерь. Ещё 700 млн рублей получат субъекты малого и среднего предпринимательства. Остальные средства направят тем, кто не может пользоваться собственным жильём.