В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи

Помимо этого, во время встречи с предпринимателями обсудили вопрос убытков из-за ограничений по работе и сокращения клиентов. Гладков отметил, что в приоритете остаются запросы на продление кредитов без увеличения нагрузки для предпринимателей, рассрочку по налогам, лизинговым платежам. Сейчас власти вместе с Министерством экономического развития РФ работают над этим. В планах — организовать встречу предпринимателей с налоговой, представителями банков и региональным правительством.