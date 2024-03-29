В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Губернатор Вячеслав Гладков встретился с белгородскими предпринимателями, чтобы обсудить условия ведения бизнеса в текущей обстановке. В настоящий момент для властей в приоритете остаются вопросы восстановления жилья и выплаты компенсаций за повреждённые авто, однако ущерб субъектам малого и среднего предпринимательства также компенсируют.
Специалисты проводят оценку повреждённого имущества, документы подаются в министерство экономического развития области, далее выдаются средства на восстановление. На эти цели выделено 700 млн рублей.
Помимо этого, во время встречи с предпринимателями обсудили вопрос убытков из-за ограничений по работе и сокращения клиентов. Гладков отметил, что в приоритете остаются запросы на продление кредитов без увеличения нагрузки для предпринимателей, рассрочку по налогам, лизинговым платежам. Сейчас власти вместе с Министерством экономического развития РФ работают над этим. В планах — организовать встречу предпринимателей с налоговой, представителями банков и региональным правительством.
Также во время встречи один из предпринимателей попросил открыть для торговли вторые и третьи этажи торговых центров. Этот вопрос рассмотрят на заседании оперштаба. В ближайшее время планируется обойти все ТЦ и дать им рекомендации по работе с учётом мнения специалистов МЧС.
Сегодня, 29 марта, в утреннем посте глава региона сообщил, что Фонд поддержки малого и среднего бизнеса области начинает принимать заявки и выдавать кредиты на три года под 1% до 3 млн рублей. Запрос на льготное кредитование поступал от бизнеса. На это было выделено 50 млн рублей. Предприниматели могут обратиться в Фонд, он находится на улице Королёва, д. 2а.