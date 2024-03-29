Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Торговый центр

В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи

29 марта 2024, 06:58
Фото: 1MI
Торговый центр

Гладков встретился с белгородскими предпринимателями

Губернатор обсудил с бизнесменами порядок выплаты компенсации за нанесённый при обстрелах ущерб, продление кредитов, рассрочку по налогам. Также рассматривался вопрос о работе торговых центров.

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с белгородскими предпринимателями, чтобы обсудить условия ведения бизнеса в текущей обстановке. В настоящий момент для властей в приоритете остаются вопросы восстановления жилья и выплаты компенсаций за повреждённые авто, однако ущерб субъектам малого и среднего предпринимательства также компенсируют.

Специалисты проводят оценку повреждённого имущества, документы подаются в министерство экономического развития области, далее выдаются средства на восстановление. На эти цели выделено 700 млн рублей.

Помимо этого, во время встречи с предпринимателями обсудили вопрос убытков из-за ограничений по работе и сокращения клиентов. Гладков отметил, что в приоритете остаются запросы на продление кредитов без увеличения нагрузки для предпринимателей, рассрочку по налогам, лизинговым платежам. Сейчас власти вместе с Министерством экономического развития РФ работают над этим. В планах — организовать встречу предпринимателей с налоговой, представителями банков и региональным правительством.

Также во время встречи один из предпринимателей попросил открыть для торговли вторые и третьи этажи торговых центров. Этот вопрос рассмотрят на заседании оперштаба. В ближайшее время планируется обойти все ТЦ и дать им рекомендации по работе с учётом мнения специалистов МЧС.

Сегодня, 29 марта, в утреннем посте глава региона сообщил, что Фонд поддержки малого и среднего бизнеса области начинает принимать заявки и выдавать кредиты на три года под 1% до 3 млн рублей. Запрос на льготное кредитование поступал от бизнеса. На это было выделено 50 млн рублей. Предприниматели могут обратиться в Фонд, он находится на улице Королёва, д. 2а.

Распространятся ли налоговые льготы на бизнес в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Распространятся ли налоговые льготы на бизнес в Белгородской области?Спрос падает, магазины закрываются: как бизнес Белгорода работает под обстрелами?Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей
#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Компенсация#Ущерб#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
Подпишитесь
Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?
Сегодня, 06:50
Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода
Сегодня, 04:09
Стадион, где в феврале погибла годовалая девочка, снова попал под обстрел ВСУ
Сегодня, 06:42
Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате
Вчера, 14:40
Более 6,5 тысячи белгородцев покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов
Сегодня, 07:15
"