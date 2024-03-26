Распространятся ли налоговые льготы на бизнес в Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Налоговые льготы, которые действуют в свободной экономической зоне в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, планируют распространить на российские регионы, граничащие с ними или с Украиной. Законопроект работало Минэкономразвития.
Перечень территорий, на которые будут распространяться поправки, будет определён правительством. Отметим, что с Украиной граничат Белгородская, Курская и Брянская области. С новыми регионами — Крым, Ростовская область и Воронежская.
Что касается льгот в свободной экономической зоне, то это пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, нулевой акциз на жидкую сталь и т. д.