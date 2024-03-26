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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В России могут распространить налоговые льготы на приграничные регионы

Распространятся ли налоговые льготы на бизнес в Белгородской области?

26 марта 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney

В России могут распространить налоговые льготы на приграничные регионы

С 2023 года свободная экономическая зона действует в новых регионах России. Сейчас власти планируют распространить льготы на граничащие с ними и с Украиной регионы. Подробности сообщает РБК.
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Налоги

Налоговые льготы, которые действуют в свободной экономической зоне в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, планируют распространить на российские регионы, граничащие с ними или с Украиной. Законопроект работало Минэкономразвития.

Перечень территорий, на которые будут распространяться поправки, будет определён правительством. Отметим, что с Украиной граничат Белгородская, Курская и Брянская области. С новыми регионами — Крым, Ростовская область и Воронежская.

Что касается льгот в свободной экономической зоне, то это пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, нулевой акциз на жидкую сталь и т. д.

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#Белгородская область#Экономика#Налоги#Бизнес#Новости Белгорода#Льготы#Белгород#Алина Харина#Свободная экономическая зона
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