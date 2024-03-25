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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Бесконечные обстрелы повлияли на работу бизнеса в Белгороде

Спрос падает, магазины закрываются: как бизнес Белгорода работает под обстрелами?

25 марта 2024, 13:14
Фото: 1MI

Бесконечные обстрелы повлияли на работу бизнеса в Белгороде

Белгородский бизнес вынужден подстраиваться под нынешние реалии, в которых регион ежедневно попадает под обстрелы ВСУ. О том, что изменилось за последние неспокойные недели в работе сферы услуг, рассказали журналисты «Коммерсанта».

Непрекращающиеся обстрелы повлияли на работу предприятий и магазинов. Помимо сокращения графика работы и частичной отмены доставки продуктов на дом, некоторые поставщики прекратили отгрузки «по соображениям безопасности», из-за чего на полках не хватает скоропортящихся товаров. Также возрос спрос на молочную гастрономию, напитки, мясо, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

Неспокойная обстановка в регионе также может привести к дефициту работников магазинов и складов, а сотрудники могут потребовать повышение заработных плат.

Доставку продуктов ограничил «ВкусВилл»: руководство отключило бесплатную курьерскую доставку. Включат её после улучшения оперативной обстановки. «Лента» же продолжает работу в привычном режиме.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в Белгороде действительно не хватает водителей, но производители готовы увеличить выпуск в случае ажиотажа.

Кроме этого, страдает и сфера услуг. Трафик фитнес-клубов сократился на 85%, продажи карт — на 60%, а в местный салон красоты за услугами обращаются всего 10% от прежнего количества посетителей.

Многие приняли решение о закрытии: так, студия детского плавания закрыта с 15 марта, так как сигнал о ракетной опасности объявлялся в день по несколько раз. С 14 марта закрыты и некоторые салоны красоты.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» вовсе временно остановила работу в Белгороде. Это также было связано с закрытием торговых центров. KFC же останавливала работу всего на пару дней.

С магазинами Белгорода проработают вопрос по возобновлению доставки продуктов на дом
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#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Последствия#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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