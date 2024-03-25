Спрос падает, магазины закрываются: как бизнес Белгорода работает под обстрелами?

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Непрекращающиеся обстрелы повлияли на работу предприятий и магазинов. Помимо сокращения графика работы и частичной отмены доставки продуктов на дом, некоторые поставщики прекратили отгрузки «по соображениям безопасности», из-за чего на полках не хватает скоропортящихся товаров. Также возрос спрос на молочную гастрономию, напитки, мясо, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.
Неспокойная обстановка в регионе также может привести к дефициту работников магазинов и складов, а сотрудники могут потребовать повышение заработных плат.
Доставку продуктов ограничил «ВкусВилл»: руководство отключило бесплатную курьерскую доставку. Включат её после улучшения оперативной обстановки. «Лента» же продолжает работу в привычном режиме.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в Белгороде действительно не хватает водителей, но производители готовы увеличить выпуск в случае ажиотажа.
Кроме этого, страдает и сфера услуг. Трафик фитнес-клубов сократился на 85%, продажи карт — на 60%, а в местный салон красоты за услугами обращаются всего 10% от прежнего количества посетителей.
Многие приняли решение о закрытии: так, студия детского плавания закрыта с 15 марта, так как сигнал о ракетной опасности объявлялся в день по несколько раз. С 14 марта закрыты и некоторые салоны красоты.
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» вовсе временно остановила работу в Белгороде. Это также было связано с закрытием торговых центров. KFC же останавливала работу всего на пару дней.