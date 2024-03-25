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Минсельхоз ответил на жалобы белгородцев по доставке продуктов на дом

С магазинами Белгорода проработают вопрос по возобновлению доставки продуктов на дом

25 марта 2024, 08:52
Фото: 1MI

Минсельхоз ответил на жалобы белгородцев по доставке продуктов на дом

Некоторые белгородцы попросили вернуть доставку товаров. Региональный министр сельского хозяйства и продовольствия пообещал проработать этот вопрос в ближайшее время. Ранее стало известно, что некоторые сервисы приостановили доставку.

Белгородка задала вопрос о доставке продуктов на дом. По её словам, из-за оперативной обстановки магазины отменили доставку, что осложнило жизнь некоторых горожан.

Я мама двух малышей, которые в детсад не ходят из-за обстановки. Живём в частном секторе, добраться до магазина могу только на машине, а вы сами понимаете, насколько это опасно и проблематично, когда детям нет трёх лет.
жительница Белгорода

Горожанка отметила, что доставку продуктов можно вернуть не в полном объёме, но чтобы у людей была возможность заказать необходимые продукты и получить их в течение нескольких дней после оформления заказа.

На обращение отреагировал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Он отметил, что в настоящий момент доставку продуктов на дом осуществляют три сервиса: «Магнит», «Лента» и «Самокат». С остальными в ближайшее время проработают вопрос по возобновлению доставки.

Ответ министраОтвет министра
Ответ министра
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Магазины#Белгород#Доставка продуктов#Александра Склярова
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