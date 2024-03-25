С магазинами Белгорода проработают вопрос по возобновлению доставки продуктов на дом

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Белгородка задала вопрос о доставке продуктов на дом. По её словам, из-за оперативной обстановки магазины отменили доставку, что осложнило жизнь некоторых горожан.
Я мама двух малышей, которые в детсад не ходят из-за обстановки. Живём в частном секторе, добраться до магазина могу только на машине, а вы сами понимаете, насколько это опасно и проблематично, когда детям нет трёх лет.
жительница Белгорода
Горожанка отметила, что доставку продуктов можно вернуть не в полном объёме, но чтобы у людей была возможность заказать необходимые продукты и получить их в течение нескольких дней после оформления заказа.
На обращение отреагировал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Он отметил, что в настоящий момент доставку продуктов на дом осуществляют три сервиса: «Магнит», «Лента» и «Самокат». С остальными в ближайшее время проработают вопрос по возобновлению доставки.