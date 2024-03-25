Более 400 млн выплатили белгородцам на восстановление авто после обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
На восстановление автомобилей после обстрелов Белгорода и района к этому моменту в общей сумме владельцам транспортных средств выделено уже более 400 миллионов рублей. Как ранее уже сообщалось, за повреждение авто, согласно законодательству, выделяется 10 тысяч рублей, за сгоревший — 20 тысяч рублей. Однако в Белгородской области от этого решили отказаться. К работе привлекаются специалисты, которые оценивают нанесённый ущерб автомобилю в полной мере, т. е. на полную сумму, которая понадобится на его восстановление.
Напомним также, что при обстрелах ВСУ всё чаще стали страдать от последствий автомобили мирных жителей. Так, 22 марта в очередной раз пострадали транспортные средства. Прямой прилёт пришёлся по одной из машин, которая сразу загорелась. Ещё три автомобиля загорелись следом.