Более 400 млн выплатили белгородцам на восстановление авто после обстрелов ВСУ

На восстановление автомобилей после обстрелов Белгорода и района к этому моменту в общей сумме владельцам транспортных средств выделено уже более 400 миллионов рублей. Как ранее уже сообщалось, за повреждение авто, согласно законодательству, выделяется 10 тысяч рублей, за сгоревший — 20 тысяч рублей. Однако в Белгородской области от этого решили отказаться. К работе привлекаются специалисты, которые оценивают нанесённый ущерб автомобилю в полной мере, т. е. на полную сумму, которая понадобится на его восстановление.