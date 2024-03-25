Автомобили белгородцев переместят на крытые и подземные паркинги из-за обстрелов

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Из-за участившихся обстрелов и возросшего количества повреждений автомобилей белгородцев решено это число «сокращать», как заявил Вячеслав Гладков, потому что «не хватит денег, чтобы продолжать эту историю». Речь идёт о выплате компенсаций, на которые потратили уже более 400 миллионов рублей.
На данный момент планируется выбрать кварталы, где транспортные средства жильцов местных домов находятся на открытых пространствах. Их владельцы смогут перегнать авто на подземные и крытые паркинги, которые находятся в более безопасных районах Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга. Затраты на это выделят из областного бюджета.