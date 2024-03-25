Автомобили белгородцев переместят на крытые и подземные паркинги из-за обстрелов

Из-за участившихся обстрелов и возросшего количества повреждений автомобилей белгородцев решено это число «сокращать», как заявил Вячеслав Гладков, потому что «не хватит денег, чтобы продолжать эту историю». Речь идёт о выплате компенсаций, на которые потратили уже более 400 миллионов рублей.