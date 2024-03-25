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Компенсационные выплаты

Автомобили белгородцев переместят на крытые и подземные паркинги из-за обстрелов

25 марта 2024, 07:48
Фото: 1MI
Компенсационные выплаты
Из-за обстрелов и увеличившихся повреждений автомобилей в Белгороде и районе планируется перевозка авто в безопасные районы. На подземные и крытые парковки. Оплачивать услуги планирует правительство Белгородской области.

Из-за участившихся обстрелов и возросшего количества повреждений автомобилей белгородцев решено это число «сокращать», как заявил Вячеслав Гладков, потому что «не хватит денег, чтобы продолжать эту историю». Речь идёт о выплате компенсаций, на которые потратили уже более 400 миллионов рублей.

На данный момент планируется выбрать кварталы, где транспортные средства жильцов местных домов находятся на открытых пространствах. Их владельцы смогут перегнать авто на подземные и крытые паркинги, которые находятся в более безопасных районах Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга. Затраты на это выделят из областного бюджета.

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