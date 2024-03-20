Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Магазин

«ВкусВилл» временно отказался от доставки в Белгороде. А что с «Магнитом» и другими?

20 марта 2024, 07:37
Фото: 1MI
Магазин

«ВкусВилл» отказался на время от доставки продуктов в Белгороде

Некоторые магазины отказались от доставки, но продолжают работать в штатном режиме. Другие же, по словам горожан, перешли на сокращённый график.

До 20 марта включительно сеть «ВкусВилл» отключила доставку продуктов в Белгороде, пишет ТАСС. При этом все четыре торговые точки в городе продолжают работать в штатном режиме. Сеть пока не планирует закрывать свои точки в городе. Однако решения будут принимать исходя из оперативной обстановки.

Магазины «Магнит» продолжают работать в Белгороде в штатном режиме. В торговых точках для персонала и покупателей усилили меры безопасности.

Отметим, что в «Сбермаркете» функция доставки не доступна не только во «ВкусВилл», но и в «Ленте», недалеко от которой на днях был прилёт. Вместе с тем доступен сервис доставки «Самокат».

Что касается очной работы, открыт не только «Магнит», но и «Пятёрочка». «Линия» на улице Королёва, ранее закрытая, работает по сокращённому графику — с 10:00 до 17:00, пишут «Белгородские подробности».

Ранее белгородцы жаловались на пустые полки в магазинах. В мэрии назвали информацию о дефиците продуктов фейком, хотя в региональном минсельхозе признали некоторые проблемы.

Кроме того, стало известно, что в Белгороде пока не будет работать «Вкусно — и точка».

Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Узнать подробнее
Читайте также:
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводыТак фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продуктыГладков объяснил, почему нельзя закрыть магазины в Белгороде
#Город#Пятёрочка#Линия#Доставка#Новости Белгорода#Магазины#Лента#Белгород#Алина Харина#Магнит#Самокат#Вкусвилл
Подпишитесь
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ
Сегодня, 09:11
В Белгороде могут увеличить штрафы для водителей автобусов, не соблюдающих график
Сегодня, 11:03
Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?
Сегодня, 11:17
Есть погибший после обстрела Белгорода
Сегодня, 10:29
"