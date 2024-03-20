«ВкусВилл» временно отказался от доставки в Белгороде. А что с «Магнитом» и другими?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
До 20 марта включительно сеть «ВкусВилл» отключила доставку продуктов в Белгороде, пишет ТАСС. При этом все четыре торговые точки в городе продолжают работать в штатном режиме. Сеть пока не планирует закрывать свои точки в городе. Однако решения будут принимать исходя из оперативной обстановки.
Магазины «Магнит» продолжают работать в Белгороде в штатном режиме. В торговых точках для персонала и покупателей усилили меры безопасности.
Отметим, что в «Сбермаркете» функция доставки не доступна не только во «ВкусВилл», но и в «Ленте», недалеко от которой на днях был прилёт. Вместе с тем доступен сервис доставки «Самокат».
Что касается очной работы, открыт не только «Магнит», но и «Пятёрочка». «Линия» на улице Королёва, ранее закрытая, работает по сокращённому графику — с 10:00 до 17:00, пишут «Белгородские подробности».
Ранее белгородцы жаловались на пустые полки в магазинах. В мэрии назвали информацию о дефиците продуктов фейком, хотя в региональном минсельхозе признали некоторые проблемы.
Кроме того, стало известно, что в Белгороде пока не будет работать «Вкусно — и точка».