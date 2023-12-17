Вытирать руки об российский флаг? В доставке суши клиентам выдают странные салфетки

Самая нашумевшая, пожалуй, история — с тротуарной плиткой, которую уже начали укладывать в подземном переходе в центре Белгорода. Внимательные горожане заметили, что цвета плитки не соответствуют тем эскизам ремонта, что предлагали власти, а повторяют цвета украинского флага. Вопрос оперативно решили — оказалось, что поставщик привёз вместо серой плитку жёлтого цвета. Её разобрали и заменили на более радующую глаз белгородцев.