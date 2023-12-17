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Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

салфетки в цветах флага России выдают в доставке суши

Вытирать руки об российский флаг? В доставке суши клиентам выдают странные салфетки

17 декабря 2023, 18:44
Фото: соцсеть «ВКонтакте»
салфетки в цветах флага России выдают в доставке суши

В белгородской доставке суши выдают салфетки в цветах флага России

Белгородку возмутили цвета салфеток, которые выдают в доставке суши в Старом Осколе. Их три вида — белые, синие и красные.

Белгородка в соцсети обратила внимание на то, что в недавно открывшейся доставке суши в Старом Осколе к главной продукции добавляют салфетки трёх цветов — белые, синие и красные.

«То есть, хозяин данного заведения предлагает вытирать руки об наш Российский флаг?! Как это расценивать? Или хозяин данного заведения так выражает патриотизм к России?» — возмущается женщина и прикладывает поясняющие фотографии.

На обращение ответил глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. Он сообщил, что специалисты проведут проверку, а доставку суши попросят принять необходимые меры.

При этом в другом комментарии женщина заметила, что если сложить салфетки в другом порядке, то флаг России из них больше не получится.

С началом СВО белгородцы особенно ревностно начали относиться к цветам флагов. Но больше это касалось государственного символа Украины, жёлтые и синие цвета которого то и дело замечали в Белгородской области.

Самая нашумевшая, пожалуй, история — с тротуарной плиткой, которую уже начали укладывать в подземном переходе в центре Белгорода. Внимательные горожане заметили, что цвета плитки не соответствуют тем эскизам ремонта, что предлагали власти, а повторяют цвета украинского флага. Вопрос оперативно решили — оказалось, что поставщик привёз вместо серой плитку жёлтого цвета. Её разобрали и заменили на более радующую глаз белгородцев.

А уже в декабре жёлто-синие цвета белгородцы заметили на ёлке в одном из районов области. Менять ничего не стали. Да и претензия была необоснованной: снежинки на главном новогоднем дереве были серебряного и золотого оттенков.

Украинский флаг на крыше белгородского дома оказался профлистами
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#Общество#Белгородская область#Евгений Грицков#Старый Оскол#Проверка#Нарочно не придумаешь#Российский флаг#Белгород#Украинский флаг#Суши
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