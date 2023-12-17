Вытирать руки об российский флаг? В доставке суши клиентам выдают странные салфетки

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Белгородка в соцсети обратила внимание на то, что в недавно открывшейся доставке суши в Старом Осколе к главной продукции добавляют салфетки трёх цветов — белые, синие и красные.
«То есть, хозяин данного заведения предлагает вытирать руки об наш Российский флаг?! Как это расценивать? Или хозяин данного заведения так выражает патриотизм к России?» — возмущается женщина и прикладывает поясняющие фотографии.
На обращение ответил глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. Он сообщил, что специалисты проведут проверку, а доставку суши попросят принять необходимые меры.
При этом в другом комментарии женщина заметила, что если сложить салфетки в другом порядке, то флаг России из них больше не получится.
С началом СВО белгородцы особенно ревностно начали относиться к цветам флагов. Но больше это касалось государственного символа Украины, жёлтые и синие цвета которого то и дело замечали в Белгородской области.
Самая нашумевшая, пожалуй, история — с тротуарной плиткой, которую уже начали укладывать в подземном переходе в центре Белгорода. Внимательные горожане заметили, что цвета плитки не соответствуют тем эскизам ремонта, что предлагали власти, а повторяют цвета украинского флага. Вопрос оперативно решили — оказалось, что поставщик привёз вместо серой плитку жёлтого цвета. Её разобрали и заменили на более радующую глаз белгородцев.
А уже в декабре жёлто-синие цвета белгородцы заметили на ёлке в одном из районов области. Менять ничего не стали. Да и претензия была необоснованной: снежинки на главном новогоднем дереве были серебряного и золотого оттенков.