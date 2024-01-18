Белгородец через экспресс-доставку заказал из Казахстана наркотический препарат

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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По данным регионального УФСБ, в Белгородской области пресекли контрабанду сильнодействующего вещества. Незаконным перемещением занимался 38-летний житель Старого Оскола.
Известно, что мужчина заказал запрещённый «прегабалин» из Казахстана. Препарат белгородец нашёл в Сети, а доставку организовал посредством международного коммерческого отправления. Однако получить «прегабалин» злоумышленник так и не смог: его изъяли в момент получения в отделении службы доставки в Старом Осколе.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ, организованная незаконным путём через таможенную границу»). В настоящий момент ведётся следствие.
Напомним, что в декабре сотрудники правоохранительных органов в Белгороде задержали 16 участников преступной группировки, торговавшей наркотиками. У них изъяли 357 килограмм запрещённых веществ.