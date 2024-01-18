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Белгородцу привезли наркотики из Казахстана экспресс-доставкой

Белгородец через экспресс-доставку заказал из Казахстана наркотический препарат

18 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

Белгородцу привезли наркотики из Казахстана экспресс-доставкой

Староосколец нашёл в интернете наркотический препарат «прегабалин» на продажу и решил купить. Из Казахстана в Россию запрещённый препарат пришёл экспресс-доставкой. Подробности сообщили в УФСБ Белгородской области.

По данным регионального УФСБ, в Белгородской области пресекли контрабанду сильнодействующего вещества. Незаконным перемещением занимался 38-летний житель Старого Оскола.

Известно, что мужчина заказал запрещённый «прегабалин» из Казахстана. Препарат белгородец нашёл в Сети, а доставку организовал посредством международного коммерческого отправления. Однако получить «прегабалин» злоумышленник так и не смог: его изъяли в момент получения в отделении службы доставки в Старом Осколе.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ, организованная незаконным путём через таможенную границу»). В настоящий момент ведётся следствие.

Напомним, что в декабре сотрудники правоохранительных органов в Белгороде задержали 16 участников преступной группировки, торговавшей наркотиками. У них изъяли 357 килограмм запрещённых веществ.

357 килограмм наркотиков обнаружили белгородские полицейские у ОПГ
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Контрабанда#Новости Старого Оскола#Наркотик#Белгород#Александра Склярова
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