Белгородец через экспресс-доставку заказал из Казахстана наркотический препарат

Известно, что мужчина заказал запрещённый «прегабалин» из Казахстана. Препарат белгородец нашёл в Сети, а доставку организовал посредством международного коммерческого отправления. Однако получить «прегабалин» злоумышленник так и не смог: его изъяли в момент получения в отделении службы доставки в Старом Осколе.