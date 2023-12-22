357 килограмм наркотиков обнаружили белгородские полицейские у ОПГ

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Неизвестный человек создал и возглавил группу для сбыта наркотических средств бесконтактным способом через интернет в Москве, Белгородской, Курской областях и других регионах.
Участники группы проживали в разных областях и выполняли порученные им задания: покушались на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а один из них приобрёл и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере.
Сотрудники правоохранительных органов в Белгороде смогли раскрыть преступление и задержать 16 участников группировки. Всего изъято 252 килограмма метилэфедрона, 45 071,56 грамма марихуаны, 50 264 грамм гашиша, 9592,02 грамма мефедрона и 429,9 грамма МДМА.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от семи до 17 лет.