Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Суд

357 килограмм наркотиков обнаружили белгородские полицейские у ОПГ

22 декабря 2023, 13:46
Фото: 1MI
Суд

В Белгороде вынесли приговор 16 членам преступной группировки

О приговоре 16 членам преступной группировки, торговавшей наркотиками, стало известно 21 декабря. В надзорном ведомстве сообщили, что суд уже назначил им наказание: виновные проведут в тюрьме от семи до 17 лет, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Неизвестный человек создал и возглавил группу для сбыта наркотических средств бесконтактным способом через интернет в Москве, Белгородской, Курской областях и других регионах.

Участники группы проживали в разных областях и выполняли порученные им задания: покушались на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а один из них приобрёл и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов в Белгороде смогли раскрыть преступление и задержать 16 участников группировки. Всего изъято 252 килограмма метилэфедрона, 45 071,56 грамма марихуаны, 50 264 грамм гашиша, 9592,02 грамма мефедрона и 429,9 грамма МДМА.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от семи до 17 лет.

ФСБ задержала в лесу молодую белгородку с крупной партией наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Через Белгородскую область транзитом доставляли крупную партию наркотиковСекс, наркотики — ВИЧ: как заражаются белгородцыВ Белгородской области задержали члена группы, продающей крупные партии наркотиков
#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Белгород#Группировка#Александра Склярова
Подпишитесь
Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
Сегодня, 12:41
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
Сегодня, 10:19
Андрей Рюмин дал старт работе высокотехнологичных энергообъектов особой важности
Сегодня, 12:10
Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины
Сегодня, 14:27
«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Сегодня, 06:30
В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета
Сегодня, 12:54