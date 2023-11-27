Через Белгородскую область транзитом доставляли крупную партию наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали жителей Нового Оскола, которые незаконно перевезли в регион крупную партию наркотиков для дальнейшей продажи. Запрещённые вещества белгородцы изъяли из тайника, а продать хотели через интернет. Их задержали, когда они ехали к покупателю.