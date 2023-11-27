Через Белгородскую область транзитом доставляли крупную партию наркотиков

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали жителей Нового Оскола, которые незаконно перевезли в регион крупную партию наркотиков для дальнейшей продажи. Запрещённые вещества белгородцы изъяли из тайника, а продать хотели через интернет. Их задержали, когда они ехали к покупателю.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт и пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают расследование преступления.
Напомним, что в конце октября в Старом Осколе задержали члена преступной группы, продающей крупные партии наркотиков. 38-летний уроженец Читинской области планировал бесконтактным способом продать 20 кг наркотиков.