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Published Сегодня, 14:08

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ФСБ задержала с поличным двоих белгородцев с наркотиками

Через Белгородскую область транзитом доставляли крупную партию наркотиков

27 ноября 2023, 14:08
Фото: 1MI

ФСБ задержала с поличным двоих белгородцев с наркотиками

Преступную группу обнаружили в Новом Осколе. Белгородцы транзитом доставили запрещённые вещества в регион, собираясь продать их через интернет. Фигурантов задержали, когда те ехали к месту сбыта, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали жителей Нового Оскола, которые незаконно перевезли в регион крупную партию наркотиков для дальнейшей продажи. Запрещённые вещества белгородцы изъяли из тайника, а продать хотели через интернет. Их задержали, когда они ехали к покупателю.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт и пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают расследование преступления.

Напомним, что в конце октября в Старом Осколе задержали члена преступной группы, продающей крупные партии наркотиков. 38-летний уроженец Читинской области планировал бесконтактным способом продать 20 кг наркотиков.

В Белгородской области задержали члена группы, продающей крупные партии наркотиков
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#Белгородская область#Новый Оскол#Наркотики#Уголовное дело#Белгород#Преступная группа#Александра Склярова
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