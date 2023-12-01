ФСБ задержала в лесу молодую белгородку с крупной партией наркотиков

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В июне в Старом Осколе задержали 24-летнюю девушку. В лесу она забрала из тайника около 20 кг наркотиков, но попалась силовикам.
Сообщается, что девушка вступила в сговор с организаторами незаконного сбыта наркотиков. Ей нужно было забрать из тайника запрещённые вещества, разложить их по трём тайникам в том же лесу и передать координаты закладок.
Уголовное дело против задержанной возбудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил девушку к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии.