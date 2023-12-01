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Published Сегодня, 10:20

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Колония

ФСБ задержала в лесу молодую белгородку с крупной партией наркотиков

1 декабря 2023, 10:20
Фото: 1MI
Колония

Белгородку приговорили к восьми годам колонии из-за наркотиков

Девушка должна была забрать около 20 кг метилэфедрона из тайника. Уже будучи в Старом Осколе, она попалась силовикам. Суд отправил её в исправительную колонию, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В июне в Старом Осколе задержали 24-летнюю девушку. В лесу она забрала из тайника около 20 кг наркотиков, но попалась силовикам.

Сообщается, что девушка вступила в сговор с организаторами незаконного сбыта наркотиков. Ей нужно было забрать из тайника запрещённые вещества, разложить их по трём тайникам в том же лесу и передать координаты закладок.

Уголовное дело против задержанной возбудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил девушку к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Наркотики#Уголовное дело#Задержание#ФСБ#Новости Старого Оскола#Инна Рогова
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