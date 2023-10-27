В Белгородской области задержали члена группы, продающей крупные партии наркотиков

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По известным данным, сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали одного из членов группы, продающей наркотики в Старом Осколе. Им оказался 38-летний уроженец Читинской области. Мужчина планировал бесконтактным способом продать 20 кг наркотиков.
Известно, что он прибыл в Старый Оскол в июне этого года. Тогда мужчина достал из тайника вблизи аэропорта наркотики, но продать их не успел: его задержали правоохранительные органы.
В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере совершённый с использованием телекоммуникационной сети „Интернет“ группой лиц по предварительному сговору»).
Старооскольский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что недавно в Белгородской области задержали москвича, который планировал продать в регионах России наркотики, купленные на Украине. Он проведёт 14 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.