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В Белгородской области задержали читинца с 20 кг наркотиков

В Белгородской области задержали члена группы, продающей крупные партии наркотиков

27 октября 2023, 09:59
Фото: 1MI

В Белгородской области задержали читинца с 20 кг наркотиков

Мужчина состоял в группе, специализирующейся на продаже наркотиков. За подготовку к продаже 20 кг наркотиков виновный восемь лет проведёт в тюрьме.

По известным данным, сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали одного из членов группы, продающей наркотики в Старом Осколе. Им оказался 38-летний уроженец Читинской области. Мужчина планировал бесконтактным способом продать 20 кг наркотиков.

Известно, что он прибыл в Старый Оскол в июне этого года. Тогда мужчина достал из тайника вблизи аэропорта наркотики, но продать их не успел: его задержали правоохранительные органы.

В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере совершённый с использованием телекоммуникационной сети „Интернет“ группой лиц по предварительному сговору»).

Старооскольский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что недавно в Белгородской области задержали москвича, который планировал продать в регионах России наркотики, купленные на Украине. Он проведёт 14 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

В Белгородской области задержали москвича с купленными на Украине наркотиками
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#Белгородская область#Старый Оскол#Наркотики#Группа#Белгород#Преступная группа#Александра Склярова
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