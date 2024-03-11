Белгородским аграриям, пострадавшим от атак ВСУ, начали перечислять компенсацию

Ранее в Белгородской области утвердили порядок предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим от обстрелов аграрным предприятиям. В соответствующем документе правительство сообщило, за что аграрии получат компенсации, какие есть требования и какой существует порядок их предоставления.