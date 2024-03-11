Белгородским аграриям, пострадавшим от атак ВСУ, начали перечислять компенсацию

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Министерство сельского хозяйства Белгородской области с сегодняшнего дня, 11 марта, начинает отчисление финансовой поддержки 21 аграрному предприятию. Им направят 334 млн рублей — это первый транш из 1,8 млрд рублей, которые правительство России выделило на помощь сельскохозяйственным предприятиям региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ.
Губернатор убеждён, что финансовая поддержка федерального правительства поможет предприятиям с весенним посевом.
Ранее в Белгородской области утвердили порядок предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим от обстрелов аграрным предприятиям. В соответствующем документе правительство сообщило, за что аграрии получат компенсации, какие есть требования и какой существует порядок их предоставления.
Напомним, что ВСУ нанесли белгородским аграриям ущерб в размере 1,8 млрд рублей. Всего в регионе насчитывается до 70 пострадавших предприятий АПК.