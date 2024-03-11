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Published Сегодня, 06:33

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Аграрий

Белгородским аграриям, пострадавшим от атак ВСУ, начали перечислять компенсацию

11 марта 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Аграрий

21 белгородское предприятие АПК получит компенсации от правительства

Всего правительство РФ выделило 1,8 млрд рублей — именно такой ущерб от обстрелов ВСУ получили белгородские аграрные предприятия. На сегодняшний день стартовала выплата только 334 млн рублей, сообщил на своей странице губернатор Вячеслав Гладков.

Министерство сельского хозяйства Белгородской области с сегодняшнего дня, 11 марта, начинает отчисление финансовой поддержки 21 аграрному предприятию. Им направят 334 млн рублей — это первый транш из 1,8 млрд рублей, которые правительство России выделило на помощь сельскохозяйственным предприятиям региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Губернатор убеждён, что финансовая поддержка федерального правительства поможет предприятиям с весенним посевом.

Ранее в Белгородской области утвердили порядок предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим от обстрелов аграрным предприятиям. В соответствующем документе правительство сообщило, за что аграрии получат компенсации, какие есть требования и какой существует порядок их предоставления.

Напомним, что ВСУ нанесли белгородским аграриям ущерб в размере 1,8 млрд рублей. Всего в регионе насчитывается до 70 пострадавших предприятий АПК.

Компенсации после обстрелов: на что могут рассчитывать белгородские аграрии?
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#Белгородская область#Экономика#АПК#Аграрии#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Финансовая поддержка#Александра Склярова
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