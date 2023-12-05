Минсельхоз сделал послабление для белгородских аграриев, но не для всех

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Для белгородских сельхозпроизводителей появилась возможность пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей на год. Соответствующая мера поддержки закреплена в постановлении правительства РФ.
Для получения помощи нужно обратиться в банк. Там необходимо заключить дополнительное соглашение о пролонгации займов. Мера поддержки касается льготных краткосрочных кредитов, по которым истекает срок в текущем году, а также льготных инвестиционных кредитов.
Рассчитывать на помощь смогут аграрии, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за обстрелов.
Из-за атак ВСУ показатели агропромышленного комплекса Белгородской области в текущем году снизились. На поддержку предприятий АПК выделили 3,3 млрд рублей. Среди прочего аграриям пообещали компенсацию за ущерб, причинённый им при строительстве оборонительных сооружений. Сообщалось, что мера коснётся 58 получателей.