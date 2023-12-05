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Сельское хозяйство

Минсельхоз сделал послабление для белгородских аграриев, но не для всех

5 декабря 2023, 10:58
Фото: Midjourney
Сельское хозяйство

Белгородские аграрии смогут пролонгировать льготные кредиты

Для пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей белгородцам нужно обратиться в банк, где с ними заключат дополнительное соглашение. Мера поддержки касается тех аграриев, кто пострадал от обстрелов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для белгородских сельхозпроизводителей появилась возможность пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей на год. Соответствующая мера поддержки закреплена в постановлении правительства РФ.

Для получения помощи нужно обратиться в банк. Там необходимо заключить дополнительное соглашение о пролонгации займов. Мера поддержки касается льготных краткосрочных кредитов, по которым истекает срок в текущем году, а также льготных инвестиционных кредитов.

Рассчитывать на помощь смогут аграрии, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за обстрелов.

Из-за атак ВСУ показатели агропромышленного комплекса Белгородской области в текущем году снизились. На поддержку предприятий АПК выделили 3,3 млрд рублей. Среди прочего аграриям пообещали компенсацию за ущерб, причинённый им при строительстве оборонительных сооружений. Сообщалось, что мера коснётся 58 получателей.

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#Белгородская область#Экономика#Аграрии#Сельское хозяйство#Кредиты#Минсельхоз#Инна Рогова#Белгород
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