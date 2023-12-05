Минсельхоз сделал послабление для белгородских аграриев, но не для всех

Белгородские аграрии смогут пролонгировать льготные кредиты

Для пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей белгородцам нужно обратиться в банк, где с ними заключат дополнительное соглашение. Мера поддержки касается тех аграриев, кто пострадал от обстрелов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.