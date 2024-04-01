Прилёт «Вампира» возле «Русича» в Белгороде: рассказ журналиста, попавшего под огонь

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Корреспондент Бел.Ру в районе 16:10 возвращался на такси со съёмки очередного материала о жизни Белгорода. В наушниках играл бодрый рок, мысли улетали куда-то далеко — вслед за порывистым апрельским ветром…
— В магазин пойдёте?
Внезапный вопрос таксиста вернул в реальность.
«Какой ещё, к черту, магазин?.. Наверное, по телефону разговаривает», — подумалось в первую очередь. Но водитель последовательно свернул к «Линии» — значит, не по телефону.
«Что он, шутит, что ли? Хочет, чтобы я попить себе купил?»
Снимаем наушник: ба, сирена! Значит, не шутит — очередной обстрел.
Дальше — как на автопилоте. Слегка пригнувшись, выскочили из синего «Логана» и забежали внутрь. Там уже накопилось порядочно народу: те, кто посмелее, — в основном бородатые крупные мужчины, — теснились ближе к стеклянным дверям, в надежде увидеть что-нибудь важное. И судьба их, увы, не разочаровала.
Череда грохотов в небе, затем — мощный взрыв. На парковке стал подниматься дым, все синхронно шарахнулись вглубь магазина.
— Там, может, пострадавшие есть! Помочь!
Два парня, не дождавшись, когда стихнет канонада, побежали к месту прилёта. Правду говорят: в моменты тяжёлых жизненных испытаний становится понятно, кто есть кто на самом деле.
— Ну что, подзаработаем на рассылке видео по пабликам? — к воронке от снаряда стали сбегаться остальные очевидцы с камерами. В их числе — корреспондент Бел.Ру.
В воздухе стоит запах пороха. Дым уже улёгся: раненых, к счастью, не оказалось.
Прямо напротив дыры в асфальте — побитое авто. У машины выбило заднее окно, салон внутри побит. Рядом — владелец транспорта.
— Расскажете, что случилось?
— Да вот! — мужчина показывает на след от снаряда. — Что тут случилось? Вот, что случилось!
На фоне монотонно-истошно вопит сигнализация. Под ногами хрустят куски асфальта, периодически попадаются увесистые железные обломки, ещё слегка дымящиеся после попадания в землю.
Вскоре к месту происшествия оперативно подъехали спасатели, полиция, скорая и бойцы территориальной самообороны. Последние обходили зевак и настойчиво просили не снимать. К журналистам отнеслись лояльно.
— Ну что, поехали обратно? — задаёт вопрос таксист.
— Завершите заказ. Я остаюсь.
Водитель кивает и садится в свою легковушку. В суматохе даже забываем его поблагодарить за грамотные действия в момент обстрела. А ведь он, вполне возможно, спас корреспонденту Бел.Ру жизнь.
Но не будем драматизировать, как не драматизирует другой таксист. Его служебную машину тоже потрепало: выбило окна, осколками посекло двери. Со слов мужчины, его даже задело ударной волной.
— Как раз, когда взорвалось, я машину кинул и побежал. А мне — и по заднице, и по спине. Такой шлепок хороший…
— Сильно повредилось авто?
— Да… — таксист тычет в битое окно. — Вон, дырки, стёкла… И заднее.
— Это вот как они летели, оттуда, туда, и как раз на мою! — в разговор включается ещё один очевидец. Он просит его не снимать. — Первый раз за месяц на Харгору приехал — и тут на тебе! — рассказывает мужчина за кадром.
Постепенно оперативные службы покидают место ЧП. Раненых нет, пожар тушить не нужно, — отделались сильным испугом, побитыми автомобилями и посечёнными окнами. Вокруг воронки растягивают оградительную ленту — чтобы никто не подходил ближе.
Всего же, по данным губернатора Гладкова, от обстрела пострадали 1 апреля девять человек. Не здесь, но в других частях города — целых 17 снарядов РСЗО Vampire выпустили по Харгоре в Белгороде.
Постепенно люди стали расходиться от «Русича» и «Линии». Некоторые ещё оживлённо общались по телефону, записывали видео, звонили родственникам.
Большая удача, что снаряд попал на опустевшую вмиг благодаря сирене парковку. Упади он чуть дальше — угодил бы в здание кинотеатра, где могли быть дети. Упади левее — попал бы прямо в здание «Линии».
Новая реальность.