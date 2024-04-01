Пока белгородцы не приняли решение, соседи уже завершают отопительный сезон

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С 3 апреля в домах Курска поэтапно начнут отключать отопление. Заканчивать отопительный сезон будут в течение нескольких дней, пишет издание со ссылкой на слова мэра Курска Игоря Куцака. Этот процесс займёт от трёх до пяти дней. Отопление отключат более чем в двух тысячах домах.
С 8 апреля отключать отопление начнут в социальных учреждениях. По заявкам от учреждений при необходимости отопительный сезон могут продлить.
К слову, в отличие от Курска, в Белгороде еще не приняли решение об окончании отопительного сезона. В мэрии напомнили, что сезон заканчивается, когда в течение пяти дней температура составит от плюс восьми градусов и выше.