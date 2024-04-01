Пока белгородцы не приняли решение, соседи уже завершают отопительный сезон

С 3 апреля в домах Курска поэтапно начнут отключать отопление. Заканчивать отопительный сезон будут в течение нескольких дней, пишет издание со ссылкой на слова мэра Курска Игоря Куцака. Этот процесс займёт от трёх до пяти дней. Отопление отключат более чем в двух тысячах домах.