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Отопление

Пока белгородцы не приняли решение, соседи уже завершают отопительный сезон

1 апреля 2024, 15:00
Фото: 1MI
Отопление

В Курске готовятся к завершению отопительного сезона

Отключать отопление в столице соседнего региона начнут уже с 3 апреля, пишут «Курские известия».

С 3 апреля в домах Курска поэтапно начнут отключать отопление. Заканчивать отопительный сезон будут в течение нескольких дней, пишет издание со ссылкой на слова мэра Курска Игоря Куцака. Этот процесс займёт от трёх до пяти дней. Отопление отключат более чем в двух тысячах домах.

С 8 апреля отключать отопление начнут в социальных учреждениях. По заявкам от учреждений при необходимости отопительный сезон могут продлить.

К слову, в отличие от Курска, в Белгороде еще не приняли решение об окончании отопительного сезона. В мэрии напомнили, что сезон заканчивается, когда в течение пяти дней температура составит от плюс восьми градусов и выше.

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#Общество#Отопление#Курск#Черноземье#Белгород#Алина Харина
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