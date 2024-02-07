Суд поддержал белгородцев из Разумного в споре о долгах за отопление

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Многолетний спор между жителями Разумного и ОАО «РЖД» завершился для белгородцев победой. Арбитражный суд признал требования компании об оплате долгов за отопление незаконными.
Речь в этой истории идёт о жителях улиц Станционной и Берёзовой. С них требовали оплату теплоснабжения за 2017–2018 годы. Белгородцы получили счета за период с октября 2017 года по март 2018 года, но о долгах их в течение трёх лет никто не информировал, хотя это положено по закону.
В 2022 году жители обращались к депутату Екатерине Долговой и рассказали о ситуации. Люди вместе с ней собрали подписи, а затем Долгова обратилась в транспортную прокуратуру. Она посчитала, что права неограниченного круга лиц были нарушены.
Транспортная прокуратура встала на сторону белгородцев и внесла представление в адрес ОАО «РЖД». Добавим, что сумма долгов у некоторых жителей превысила 20 тыс. рублей. Вместе с тем многие из них уже давно перешли на индивидуальное отопление. Но компания не спешила ставить точку в споре и обратилась в суд с требованиями отменить представление транспортной прокуратуры.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из «преждевременности выводов прокурора об истечении срока исковой давности и об отсутствии оснований для указания задолженности по теплоснабжению». Затем состоялся уже кассационный суд. Последний решил, что вывод суда первой инстанции не нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности, а представление от прокуратуры является законным.
Таким образом, кассационный суд решил, что постановление суда апелляционной инстанции нужно отменить. Решение же суда первой инстанции оставили в силе.
В целом это победа для жителей посёлка Разумное.
Екатерина Долгова
В августе 2022 года редакция уже писала об истории с долгами по отоплению. Жителям двух улиц в посёлке пришли многотысячные счета за отопления. Платёжки получили даже те, у кого индивидуальное отопление. Исковые сроки по указанным претензиям истекли ещё в 2020 году.
Сами жители упомянутых улиц обращались и к властям. В 2020 году они записали видеообращение к Денису Буцаеву — на тот момент он был первым замгубернатора. Белгородцы рассказывали, что у них дома не было отопления. Их котельную, по словам жителей, РЖД демонтировали в мае 2020 года. Новую тоже построили, но в эксплуатацию так и не ввели.
Собственники помещений получали счета за отопление, но по факту услуга им даже не оказывалась. Жители попытались выяснить у районной администрации, за что с них взимают плату. Затем пришлось обращаться к Буцаеву.