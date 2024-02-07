Суд поддержал белгородцев из Разумного в споре о долгах за отопление

Сами жители упомянутых улиц обращались и к властям. В 2020 году они записали видеообращение к Денису Буцаеву — на тот момент он был первым замгубернатора. Белгородцы рассказывали, что у них дома не было отопления. Их котельную, по словам жителей, РЖД демонтировали в мае 2020 года. Новую тоже построили, но в эксплуатацию так и не ввели.