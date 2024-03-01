За отопление 5 тысяч рублей? Белгородцев возмутили цены в платёжках

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Белгородцев продолжает удивлять стоимость коммунальных услуг. На этот раз жительница посёлка Комсомольский в Белгородском районе задала вопрос, почему за отопление её двухкомнатной квартиры площадью 59 квадратных метров просят заплатить 5500 рублей.
«Ежемесячно содержание жилья по 800 рублей… Собрать с каждой квартиры — и подъезд можно красить каждый месяц в яркие краски!» — дополнила белгородка.
Глава Белгородского района Анна Куташова направила обращение женщины в управляющую компания для уточнения информации.
Напомним, что ранее платёжки ЖКХ для жителей Белгорода немного изменились. Услуга «Холодная вода и сток» оказалась разделена на «Холодную воду» и «Канализацию холодной воды», а услуга «Водоотведение» — на «Канализацию горячей воды» и «Канализацию».
Белгородцы решили, что им придётся платить в два раза больше, однако оказалось, что это разделение никак не повлияет на сумму.