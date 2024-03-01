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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Белгородцев удивила стоимость ЖКУ в квитанциях

За отопление 5 тысяч рублей? Белгородцев возмутили цены в платёжках

1 марта 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев удивила стоимость ЖКУ в квитанциях

На высокую стоимость пожаловалась жительница посёлка Комсомольский. Такая цена вышла в феврале за отопление двухкомнатной квартиры. Глава Белгородского района пообещала разобраться в проблеме.
Сюжет
ЖКХ

Белгородцев продолжает удивлять стоимость коммунальных услуг. На этот раз жительница посёлка Комсомольский в Белгородском районе задала вопрос, почему за отопление её двухкомнатной квартиры площадью 59 квадратных метров просят заплатить 5500 рублей.

«Ежемесячно содержание жилья по 800 рублей… Собрать с каждой квартиры — и подъезд можно красить каждый месяц в яркие краски!» — дополнила белгородка.

Глава Белгородского района Анна Куташова направила обращение женщины в управляющую компания для уточнения информации.

Напомним, что ранее платёжки ЖКХ для жителей Белгорода немного изменились. Услуга «Холодная вода и сток» оказалась разделена на «Холодную воду» и «Канализацию холодной воды», а услуга «Водоотведение» — на «Канализацию горячей воды» и «Канализацию».

Белгородцы решили, что им придётся платить в два раза больше, однако оказалось, что это разделение никак не повлияет на сумму.

Платёжка белгородкиПлатёжка белгородки
Платёжка белгородки
Фото: страница Вячеслава Гладкова
В платёжках ЖКХ появилась новая графа: ожидать ли подорожания комуслуг
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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Жку#Новости Белгорода#Белгород#Платёжка#Коммуналка#Александра Склярова
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