«Головные боли от такой жары»: белгородцы требуют отключить отопление

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Белгородцы просят подписать распоряжение об окончании отопительного сезона. В последнее время количество таких просьб увеличилось на фоне потепления.
«Очень жарко. Головные боли от такой жары только, и ничего хорошего уж точно», — пишет белгородка Оксана
На предложение ответила мэрия Белгорода. Администрация напомнила, что по нормам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха составляет +8 °C и выше. Решение о завершении отопительного сезона ещё не принято, уточняет мэрия.
Другие белгородцы просят потерпеть и не отключать отопление, так как через неделю снова может похолодать из-за дождей. Также белгородцы напоминают, что у многих в домах окна затянуты плёнкой из-за обстрелов, люди ждут, когда им вставят новые.
«Наберитесь терпения и подумайте не только о себе. Перекройте батареи уже, вставьте кран и перекрывайте», — посоветовала местная жительница Елена.