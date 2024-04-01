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Published Сегодня, 07:29

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Отопление

«Головные боли от такой жары»: белгородцы требуют отключить отопление

1 апреля 2024, 07:29
Фото: 1MI
Отопление

В Белгороде ещё не приняли решение об окончании отопительного сезона

На фоне потепления в областном центре одни белгородцы всё чаще стали просить отключить отопление в домах. Местные жители соответствующие просьбы оставляют в Сети. Другие же белгородцы просят потерпеть, потому что через неделю может похолодать из-за дождей.

Белгородцы просят подписать распоряжение об окончании отопительного сезона. В последнее время количество таких просьб увеличилось на фоне потепления.

«Очень жарко. Головные боли от такой жары только, и ничего хорошего уж точно», — пишет белгородка Оксана

На предложение ответила мэрия Белгорода. Администрация напомнила, что по нормам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха составляет +8 °C и выше. Решение о завершении отопительного сезона ещё не принято, уточняет мэрия.

Другие белгородцы просят потерпеть и не отключать отопление, так как через неделю снова может похолодать из-за дождей. Также белгородцы напоминают, что у многих в домах окна затянуты плёнкой из-за обстрелов, люди ждут, когда им вставят новые.

«Наберитесь терпения и подумайте не только о себе. Перекройте батареи уже, вставьте кран и перекрывайте», — посоветовала местная жительница Елена.

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#Общество#Отопление#Батареи#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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