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Грохот

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Апрель
Стало известно, с чем связаны дневные взрывы в небе над Белгородом
24 апреля, 11:13
Прилёт «Вампира» возле «Русича» в Белгороде: рассказ журналиста, попавшего под огонь
1 апреля, 15:26
Февраль
Что грохотало в небе над Белгородской областью?
27 февраля, 10:16
Сентябрь 2023
Над Белгородом раздался взрыв
Грохот горожане услышали около 17:00. Что именно это было, пока точно не известно. Белгородцы тем временем делятся фото следов в небе.
22 сентября 2023, 14:16
Жителей Алексеевки в Белгородской области испугал грохот в небе
12 сентября 2023, 08:34
Август 2023
В Белгороде вновь громко: очевидцы сообщают о следах в небе
14 августа 2023, 09:51
Июль 2023
Белгородцев разбудили громкие звуки в небе. Что это было?
16 июля 2023, 06:14

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