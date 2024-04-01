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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Месяц охраны труда

На Стойленском ГОКе стартовал месяц охраны труда

1 апреля 2024, 14:42
Фото: СГОК
Месяц охраны труда
На Стойленском ГОКе открыт месяц по охране труда. Мероприятия, которые будут проходить в течение апреля, направлены на закрепление знаний кардинальных правил безопасности, динамической оценке рисков, повышение осведомлённости штата о производственных рисках и способах странения, укрепления здоровья.

Итоги месячника по ОТПБ подведут традиционно к Всемирному дню охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля.

В рамках месячника на предприятии пройдут обучающие мероприятия, акции и конкурсы, встречи с обсуждением актуальных вопросов безопасности и т. д. В активностях смогут принять участие не только взрослые, но и дети стойленцев: для них запланирован конкурс рисунков и экскурсия на производство.

— Профилактика и предупреждение травматизма — одно из ключевых направлений нашей работы. Задача месячника — повысить приверженность наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций к вопросам охраны труда и промбезопасности, напомнить о важности соблюдения правил и требований ОТПБ на производстве. Мы благодарны сотрудникам с проактивной позицией, которые вместе с нами стремятся предвидеть, распознавать и устранять опасные факторы на рабочих местах, — комментирует начальник Управления ОТПБ Стойленского ГОКа Евгений Борищев.

По итогам месяца охраны труда самых активных участников мероприятий отметят корпоративными наградами.

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