На Стойленском ГОКе стартовал месяц охраны труда

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Итоги месячника по ОТПБ подведут традиционно к Всемирному дню охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля.
В рамках месячника на предприятии пройдут обучающие мероприятия, акции и конкурсы, встречи с обсуждением актуальных вопросов безопасности и т. д. В активностях смогут принять участие не только взрослые, но и дети стойленцев: для них запланирован конкурс рисунков и экскурсия на производство.
— Профилактика и предупреждение травматизма — одно из ключевых направлений нашей работы. Задача месячника — повысить приверженность наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций к вопросам охраны труда и промбезопасности, напомнить о важности соблюдения правил и требований ОТПБ на производстве. Мы благодарны сотрудникам с проактивной позицией, которые вместе с нами стремятся предвидеть, распознавать и устранять опасные факторы на рабочих местах, — комментирует начальник Управления ОТПБ Стойленского ГОКа Евгений Борищев.
По итогам месяца охраны труда самых активных участников мероприятий отметят корпоративными наградами.