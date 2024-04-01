На Стойленском ГОКе стартовал месяц охраны труда

В рамках месячника на предприятии пройдут обучающие мероприятия, акции и конкурсы, встречи с обсуждением актуальных вопросов безопасности и т. д. В активностях смогут принять участие не только взрослые, но и дети стойленцев: для них запланирован конкурс рисунков и экскурсия на производство.