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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:48

Пункт выдачи заказов

В Белгороде решат проблему с закрывающимися пунктами выдачи заказов

1 апреля 2024, 15:48
Фото: 1MI
Пункт выдачи заказов

Гладков поручил разобраться с закрытием пунктов выдачи заказов в Белгороде

Пункты выдачи заказов в Белгороде закрываются, магазины — тоже. Белгородцам стало труднее покупать необходимые вещи в неспокойной оперативной обстановке. В ходе еженедельного оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков поручил разобраться с проблемой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о закрытии пунктов выдачи заказов в регионе. Он поручил министру цифрового развития Сергею Четверикову разобраться в сложившейся ситуации с интернет-торговлей.

Мы понимаем, что из‑за ограничения работы торговых центров большая часть населения делает покупки в интернете. Опять появляется информация, что есть ограничения по работе пунктов выдачи. Хотелось бы знать ситуацию.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в Белгороде стали закрываться не только магазины, но и пункты выдачи заказов. Так, часть ПВЗ Wildberries в Белгородской области закрыли, а с 12 марта пункты Ozon также могут официально не открываться из-за обстрелов.

Пункты OZON с 12 марта официально могут не открываться из-за обстановки в Белгороде
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Wildberries#Александра Склярова#Пункт выдачи заказов
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