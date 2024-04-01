В Белгороде решат проблему с закрывающимися пунктами выдачи заказов

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о закрытии пунктов выдачи заказов в регионе. Он поручил министру цифрового развития Сергею Четверикову разобраться в сложившейся ситуации с интернет-торговлей.
Мы понимаем, что из‑за ограничения работы торговых центров большая часть населения делает покупки в интернете. Опять появляется информация, что есть ограничения по работе пунктов выдачи. Хотелось бы знать ситуацию.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в Белгороде стали закрываться не только магазины, но и пункты выдачи заказов. Так, часть ПВЗ Wildberries в Белгородской области закрыли, а с 12 марта пункты Ozon также могут официально не открываться из-за обстрелов.