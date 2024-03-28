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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

В Белгороде закрыли магазины, расположенные на вторых этажах зданий и выше

Недовольным закрытием детских магазинов белгородцам предложили доставку из Сети

28 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI

В Белгороде закрыли магазины, расположенные на вторых этажах зданий и выше

О новых мерах безопасности белгородцам сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. О решении оперштаба стало известно после вопроса женщины, которая не может купить смесь для своего ребёнка из-за закрытого «Детского мира».

Белгородка поинтересовалась, почему магазины «Детский мир» в городе закрыты. «Там же товары первой необходимости: смеси, памперсы. Мы ребёнку не можем смесь купить, ему просто нечего кушать! Ну давайте и продуктовые магазины закроем, будем умирать от голода», — возмутилась девушка.

На обращение отреагировали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Представители ведомства объяснили, что из-за неспокойной оперативной обстановки оперштаб принял решение о закрытии магазинов, которые расположены на вторых этажах и выше. «Детский мир» как раз входит в их число.

Кроме этого, другие торговые объекты, расположенные в Белгороде и Белгородском районе, работают по сокращённому графику — с 10:00 до 18:00.

Указанные ограничения будут сняты, как только позволит оперативная обстановка. Необходимые товары вы можете временно приобретать через интернет-магазины, пункты выдачи которых работают в штатном режиме.
министерство сельского хозяйства и продовольствия области

Однако белгородку не устроило такое решение, поскольку, по её словам, те же памперсы в интернет-магазине стоят почти в четыре раза дороже, чем в «Детском мире». В качестве решения проблемы, она предложила открыть детские магазины на первых этажах.

Ответ министерстваОтвет министерства
Ответ министерства
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Закрытие#Магазины#Минсельхоз#Белгород#Детский мир#Александра Склярова
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