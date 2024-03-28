Недовольным закрытием детских магазинов белгородцам предложили доставку из Сети

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Белгородка поинтересовалась, почему магазины «Детский мир» в городе закрыты. «Там же товары первой необходимости: смеси, памперсы. Мы ребёнку не можем смесь купить, ему просто нечего кушать! Ну давайте и продуктовые магазины закроем, будем умирать от голода», — возмутилась девушка.
На обращение отреагировали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Представители ведомства объяснили, что из-за неспокойной оперативной обстановки оперштаб принял решение о закрытии магазинов, которые расположены на вторых этажах и выше. «Детский мир» как раз входит в их число.
Кроме этого, другие торговые объекты, расположенные в Белгороде и Белгородском районе, работают по сокращённому графику — с 10:00 до 18:00.
Указанные ограничения будут сняты, как только позволит оперативная обстановка. Необходимые товары вы можете временно приобретать через интернет-магазины, пункты выдачи которых работают в штатном режиме.
министерство сельского хозяйства и продовольствия области
Однако белгородку не устроило такое решение, поскольку, по её словам, те же памперсы в интернет-магазине стоят почти в четыре раза дороже, чем в «Детском мире». В качестве решения проблемы, она предложила открыть детские магазины на первых этажах.