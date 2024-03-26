Белгородцы из двух населённых пунктов временно остались без света после обстрела

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
26 марта ВСУ обстреляли Шебекино. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого частично обесточены Шебекино и Ржевка. Аварийные службы уже занимаются устранением проблемы, заверил глава региона.
Известно, что часть снарядов легла на окраине города. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Это не первый обстрел региона за сегодняшний день. Минувшей ночью ВСУ атаковали из РСЗО «Вампир» Белгород и Белгородский район. Ранены двое мирных жителей, разрушения есть в 20 частных домах.
Утром стало известно об обстреле Головчино. Пострадали женщина и двое пожарных. Разрушения есть в четырёх домах, здании пожарной части. Повреждены шесть машин.
В Вязовом в Краснояружском районе в результате обстрела выбиты окна в двух частных домах.