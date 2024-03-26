Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось

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Published Сегодня, 06:54
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26 марта под атакой ВСУ оказалось село Головчино в Грайворонском горокруге. По данным медицины катастроф, пострадали три человека, среди них — двое сотрудников МЧС. Один из них получил осколочные ранения головы и ног. Его доставили в областную больницу. Второй получил осколочные ранения ног. Его доставили в горбольницу № 2. Ранены начальник караула и пожарный.
Также во время обстрела пострадала женщина. У неё осколочное ранение. Пострадавшую отвезли в Борисовскую ЦРБ. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
Кроме того, в населённом пункте выявлены различные разрушения. Пострадали четыре частных дома, в одном из них из-за попадания снаряда произошло возгорание кровли. Также посечён фасад и выбиты окна на социальном объекте, пробита кровля в здании пожарной части. По предварительным данным, повреждены шесть машин, одна из которых сгорела.
Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы.