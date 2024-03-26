Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось

26 марта под атакой ВСУ оказалось село Головчино в Грайворонском горокруге. По данным медицины катастроф, пострадали три человека, среди них — двое сотрудников МЧС. Один из них получил осколочные ранения головы и ног. Его доставили в областную больницу. Второй получил осколочные ранения ног. Его доставили в горбольницу № 2. Ранены начальник караула и пожарный.