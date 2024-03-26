Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Обстрел села Головчино

Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось

26 марта 2024, 06:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел села Головчино

При обстреле белгородского села ранены двое пожарных и женщина

Под ударом ВСУ оказалось село Головчино Грайворонского горокруга. Ранены три человека, их госпитализировали. Повреждены четыре частных дома, соцобъект, пожарная часть и шесть авто. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

26 марта под атакой ВСУ оказалось село Головчино в Грайворонском горокруге. По данным медицины катастроф, пострадали три человека, среди них — двое сотрудников МЧС. Один из них получил осколочные ранения головы и ног. Его доставили в областную больницу. Второй получил осколочные ранения ног. Его доставили в горбольницу № 2. Ранены начальник караула и пожарный.

Также во время обстрела пострадала женщина. У неё осколочное ранение. Пострадавшую отвезли в Борисовскую ЦРБ. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

Кроме того, в населённом пункте выявлены различные разрушения. Пострадали четыре частных дома, в одном из них из-за попадания снаряда произошло возгорание кровли. Также посечён фасад и выбиты окна на социальном объекте, пробита кровля в здании пожарной части. По предварительным данным, повреждены шесть машин, одна из которых сгорела.

Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы.

Обстрел села ГоловчиноОбстрел села Головчино
Обстрел села ГоловчиноОбстрел села Головчино
Обстрел села ГоловчиноОбстрел села Головчино
Обстрел села ГоловчиноОбстрел села Головчино
Обстрел села ГоловчиноОбстрел села Головчино
Обстрел села Головчино
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧСАтаки были не только ночью: ВСУ обстреляли Белгородскую область утром из «Града»«Тревожная выдалась ночь»: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Головчино#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?
Сегодня, 06:56
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
Сегодня, 07:17
Известная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцам
Сегодня, 07:44
«Тревожная выдалась ночь»: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 04:23
"