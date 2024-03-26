Женщину, сравнившую новости об обстрелах Белгорода и теракте в Москве, проверит МВД

«Что же касается этичности, здесь слово такое использовать даже неуместно, потому что это отвратительно и омерзительно. Когда вся страна и россияне демонстрируют солидарность и взаимную поддержку вокруг каждой трагедии, вокруг помощи фронту, Белгороду, когда жители Липецкой области, как и вся страна, собирают гуманитарку, передают средства, в том числе пострадавшим при теракте в „Крокусе“, когда принимают детей из Белгорода, запустить стрим и нести такое — это мерзость и подлость», — цитирует издание липецких чиновников.