Женщину, сравнившую новости об обстрелах Белгорода и теракте в Москве, проверит МВД

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Жительница Липецка во время прямого эфира в Сети начала оскорблять москвичей, нецензурно выражалась и заявила, что во время теракта «нужно было убить больше людей». Также, по её мнению, атакам ВСУ на Белгород на ТВ уделяют меньше внимания, чем теракту в столице.
«Уже три дня прошло, я до сих пор включаю телевизор — и они до сих пор мне про „Сити Холл“. А давайте поговорим с вами про Белгород, давайте будем говорить с вами с утра до вечера, который бомбят каждый день», — заявила липчанка.
Как сообщает RT, во время следующего эфира женщина попыталась оправдаться и объяснить, что «по пьяни неправильно выразилась».
Известно, что заявление женщины проверяют правоохранители.
Также об инциденте высказались в управлении информполитики Липецкой области. Чиновники заявили изданию «Подъём», что делом уже занимаются правоохранители, в том числе устанавливают состав семьи.
«Что же касается этичности, здесь слово такое использовать даже неуместно, потому что это отвратительно и омерзительно. Когда вся страна и россияне демонстрируют солидарность и взаимную поддержку вокруг каждой трагедии, вокруг помощи фронту, Белгороду, когда жители Липецкой области, как и вся страна, собирают гуманитарку, передают средства, в том числе пострадавшим при теракте в „Крокусе“, когда принимают детей из Белгорода, запустить стрим и нести такое — это мерзость и подлость», — цитирует издание липецких чиновников.