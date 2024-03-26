Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Полиция

Женщину, сравнившую новости об обстрелах Белгорода и теракте в Москве, проверит МВД

26 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI
Полиция

Липчанка оскорбительно высказалась о теракте в Москве

Жительница Липецка заявила, что во время теракта «нужно было убить больше людей». Также, по её мнению, атакам на Белгород на федеральном ТВ уделяли меньше внимания, чем теракту в «Крокусе». Сейчас её высказывания проверяет полиция.

Жительница Липецка во время прямого эфира в Сети начала оскорблять москвичей, нецензурно выражалась и заявила, что во время теракта «нужно было убить больше людей». Также, по её мнению, атакам ВСУ на Белгород на ТВ уделяют меньше внимания, чем теракту в столице.

«Уже три дня прошло, я до сих пор включаю телевизор — и они до сих пор мне про „Сити Холл“. А давайте поговорим с вами про Белгород, давайте будем говорить с вами с утра до вечера, который бомбят каждый день», — заявила липчанка.

Как сообщает RT, во время следующего эфира женщина попыталась оправдаться и объяснить, что «по пьяни неправильно выразилась».

Известно, что заявление женщины проверяют правоохранители.

Также об инциденте высказались в управлении информполитики Липецкой области. Чиновники заявили изданию «Подъём», что делом уже занимаются правоохранители, в том числе устанавливают состав семьи.

«Что же касается этичности, здесь слово такое использовать даже неуместно, потому что это отвратительно и омерзительно. Когда вся страна и россияне демонстрируют солидарность и взаимную поддержку вокруг каждой трагедии, вокруг помощи фронту, Белгороду, когда жители Липецкой области, как и вся страна, собирают гуманитарку, передают средства, в том числе пострадавшим при теракте в „Крокусе“, когда принимают детей из Белгорода, запустить стрим и нести такое — это мерзость и подлость», — цитирует издание липецких чиновников.

Белгородцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в Москве
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в МосквеТеракт в «Крокус Сити Холл»: 24 марта Путин объявил днём общенационального траураВладимир Путин обратился к гражданам с комментарием о теракте в «Крокус Сити Холле»
#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Липецкая область#Прямой эфир#Теракт#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской области
Сегодня, 11:54
Какие банки готовы оказать адресную помощь или списать кредиты белгородцев?
Сегодня, 12:53
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Нейросеть попросили написать песню о Белгороде. Получился эпичный рок о героизме
Сегодня, 13:28
ВСУ атаковали дома белгородцев
Сегодня, 14:13
Сдержала слово: кому в Белгороде помогла Ольга Бузова?
Сегодня, 12:01
"