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Published Сегодня, 12:37

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«Крокус Сити Холл»

Владимир Путин обратился к гражданам с комментарием о теракте в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 12:37
Фото: Обращение президента
«Крокус Сити Холл»
Владимир Путин обратился к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле», называв его кровавым и варварским. Он выразил соболезнование всем близким и родным пострадавших. Поблагодарил всех, кто боролся за жизнь людей. По делу задержаны 11 человек.
Сюжет
Медики

По факту произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин обратится к гражданам России. Президент обозначил случившееся как «кровавый и варварский теракт».

Он выразил соболезнование всем родным и близким тех, кто находился в концертном зале 22 марта. Также он поблагодарил сотрудников всех служб, выехавших на место происшествия, чтобы помочь людям и сохранить их жизни. Медикам, пожарным, спасателям.

«Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством наших людей», — сказал Владимир Путин.

Как сообщил президент, задержаны 11 человек, причастных к теракту. Так, четверо из них — непосредственные исполнители. Президент заявил, что личности стоящих за осуществлением и организацией теракта будут установлены. Виновные понесут наказание.

Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» погибло 143 человека, 121 мирный житель ранен. Здание практически разрушено.

143 мирных граждан погибли, 121 ранены: что произошло в «Крокус Сити Холле»?
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