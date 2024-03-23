Владимир Путин обратился к гражданам с комментарием о теракте в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По факту произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин обратится к гражданам России. Президент обозначил случившееся как «кровавый и варварский теракт».
Он выразил соболезнование всем родным и близким тех, кто находился в концертном зале 22 марта. Также он поблагодарил сотрудников всех служб, выехавших на место происшествия, чтобы помочь людям и сохранить их жизни. Медикам, пожарным, спасателям.
«Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством наших людей», — сказал Владимир Путин.
Как сообщил президент, задержаны 11 человек, причастных к теракту. Так, четверо из них — непосредственные исполнители. Президент заявил, что личности стоящих за осуществлением и организацией теракта будут установлены. Виновные понесут наказание.
Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» погибло 143 человека, 121 мирный житель ранен. Здание практически разрушено.