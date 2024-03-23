Владимир Путин обратился к гражданам с комментарием о теракте в «Крокус Сити Холле»

Владимир Путин обратился к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле», называв его кровавым и варварским. Он выразил соболезнование всем близким и родным пострадавших. Поблагодарил всех, кто боролся за жизнь людей. По делу задержаны 11 человек.

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