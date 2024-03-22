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Погибшие

Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в "Крокусе"

22 марта 2024, 20:16
Фото: 1MI
Погибшие

Гладков выразил соболезнования семьям пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Вячеслав Гладков выразил соболезнования всем, кто пострадал и погиб в результате теракта в московском ТЦ "Крокус Сити Холл". От имени всех жителей Белгородской области.

Вячеслав Гладков от лица жителей Белгородской области выразил соболезнования всем родным и близким людей, которые находились, пострадали и погибли во время теракта в московском ТЦ «Крокус Сити Холл».

«Наш регион как никто знает, на какие чудовищные преступления против мирных жителей могут пойти сторонники неонацизма. Вместе со всей страной мы скорбим по безвинно погибшим жертвам страшного теракта. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Белгородская область с вами!», — написал губернатор в своих социальных сетях.

Сегодня, вечером 22 марта над Белгородом также раздались взрывы. Сработала ПВО, включили систему оповещения населения. По официальным данным сбито 17 целей в небе над городом. Пострадали жилые дома, автомобили и детский сад №84 по улице 60 лет Октября.

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