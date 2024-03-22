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ФСБ: 40 человек погибли и более 100 пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле»

22 марта 2024, 19:24
Вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник».

По первоначальным данным, инцидент в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье привел к 40 погибшим и более 100 пострадавшим, как сообщают в ФСБ.

Вечером в пятницу ФСБ России объявила о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, Подмосковье, рядом с северо-западной границей Москвы. В этом месте должен был проходить концерт группы «Пикник». По информации ФСБ, есть жертвы и пострадавшие. СК России заявил, что возбуждено уголовное дело по факту теракта.

События в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент
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#Евгений Грицков#Происшествия#Стрельба#Москва#Уголовное дело#ФСБ#Жертвы#Теракт#Подмосковье#Пикник#СК России
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