ФСБ: 40 человек погибли и более 100 пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
По первоначальным данным, инцидент в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье привел к 40 погибшим и более 100 пострадавшим, как сообщают в ФСБ.
Вечером в пятницу ФСБ России объявила о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, Подмосковье, рядом с северо-западной границей Москвы. В этом месте должен был проходить концерт группы «Пикник». По информации ФСБ, есть жертвы и пострадавшие. СК России заявил, что возбуждено уголовное дело по факту теракта.