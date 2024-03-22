ФСБ: 40 человек погибли и более 100 пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Вечером в пятницу ФСБ России объявила о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, Подмосковье, рядом с северо-западной границей Москвы. В этом месте должен был проходить концерт группы «Пикник». По информации ФСБ, есть жертвы и пострадавшие. СК России заявил, что возбуждено уголовное дело по факту теракта.