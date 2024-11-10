bel.ru
ГлавноеВсе новости

Подмосковье

Выбрать дату
2024
Одна женщина пострадала при массированной атаке БПЛА на Подмосковье
Украинские дроны массово атаковали Подмосковье: только за полтора часа над тремя населёнными пунктами сбили 32 дрона. Подробности сообщили местные власти.
10 ноября, 08:28
Лечить и учить мигранты не должны? В Подмосковье готовят новые ограничения
18 сентября, 15:12
Курсанты военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» провели сборы
18 июля, 08:24
Готовы ли белгородцев разместить в Подмосковье?
10 июля, 12:40
«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода
30 мая, 11:46
Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье
19 апреля, 12:22
Уехали из-за обстрелов: около 400 белгородцев прибыли в подмосковные лагеря
Подробности прибытия и размещения детей и их родителей из Белгорода сообщили в пресс-службе минздрава Московской области. Детей встретили на вокзале и отвезли на автобусах в лагеря. Затем подмосковные врачи осмотрели юных белгородцев и назначили им необходимое лечение.
25 марта, 12:31
143 мирных граждан погибли, 121 ранены: что произошло в «Крокус Сити Холле»?
23 марта, 12:38
ФСБ: 40 человек погибли и более 100 пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник».
22 марта, 19:24
Подмосковье, Коми, Астрахань: мест, где готовы принять белгородцев, стало больше
20 марта, 08:51
Белгородцы станут участниками Международного молодёжного семинара
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча принимают заявки на участие в весеннем Международном молодёжном семинаре.
20 февраля, 08:18
Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области
12-летняя жительница Сергиево-Посадского городского округа может ехать в приграничный регион, сообщили волонтёры «Лиза Алерт».
20 января, 20:40
2023
Около Москвы сбили беспилотник
Над Коломной в Подмосковье сбили беспилотник, по предварительным данным, он пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения, пишет Baza.
10 ноября 2023, 21:59
Гладков: учителя из Подмосковья и других регионов выбрали Белгородскую область
13 октября 2023, 09:11
Белгородца признали одним из лучших учителей России
Учитель физики образовательного комплекса «Алгоритм успеха» Михаил Ладных продолжит борьбу за звание учителя года в следующем этапе конкурса. Победитель получит 1 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.
2 октября 2023, 10:20
Первая онлайн-аптека подключилась к продаже лекарств по рецепту в Белгороде
27 марта 2023, 06:56
2022
88 белгородских школьников начали учёбу в подмосковных школах
1 ноября 2022, 11:27
В Подмосковье школьники из Белгородской области начнут учиться с 1 ноября
В подмосковные школы отправятся 129 учащихся, переселённых из приграничья, министр социального развития региона Людмила Болатаева.
31 октября 2022, 12:20
Белгородцам могут выдать компенсацию за съёмное жильё в Подмосковье
31 октября 2022, 11:35
Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье
Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.
29 октября 2022, 21:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика