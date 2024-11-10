Подмосковье

Уехали из-за обстрелов: около 400 белгородцев прибыли в подмосковные лагеря

Подробности прибытия и размещения детей и их родителей из Белгорода сообщили в пресс-службе минздрава Московской области. Детей встретили на вокзале и отвезли на автобусах в лагеря. Затем подмосковные врачи осмотрели юных белгородцев и назначили им необходимое лечение.