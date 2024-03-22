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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

События в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

22 марта 2024, 18:55
Вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла стрельбу по людям в концертном зале в Москве.

В Москве перед выступлением группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. Свидетели говорят, что стреляли из автоматического оружия и после этого у посетителей началась паника. На видео можно увидеть людей, бегущих по лестнице.

Факт стрельбы подтвердил концертный директор группы «Пикник». Он сообщил также, что всех зрителей эвакуировали из зала и они находятся на улице.

Стрельбу в Crocus City Hall устроило несколько мужчин в камуфляжной форме. Двое из них были запечатлены на видео.

На записи видно, как двое мужчин в камуфляжной форме открывают огонь по толпе. Позже появилось еще видео, на котором пять террористов безжалостно расстреливают посетителей Crocus City Hall, которых загнали в угол, с помощью автоматов.

По предварительным данным, в результате нападения погибли до 40 человек, до 100 получили ранения.

Также сообщается о взрыве в Crocus City Hall. На место происшествия прибыли бойцы СОБР и ОМОН.

Огонь охватил крышу комплекса. Официальные лица уже назвали происходящее терактом. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

#Видео#Евгений Грицков#Происшествия#Стрельба#Москва#Террористы#Crocus City Hall
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