143 мирных граждан погибли, 121 ранены: что произошло в «Крокус Сити Холле»?

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В пятницу, вечером 22 марта, в концертном зале в Подмосковье произошёл теракт. Во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже начали стрелять по мирным гражданам из автоматического оружия, бросали зажигательные шашки. Посетители пытались покинуть зал, но не всем удалось это сделать. Террористы переместились вслед за людьми. Кадры с места происшествия поражают своей жестокостью.
В здании начался масштабный пожар вслед за раздавшимся взрывом. В результате кровля в концертном зале «Крокус Сити Холла», с которого начал распространяться огонь, обвалилась, верхние этажи уничтожены полностью. По первоначальным сведениям, в момент стрельбы там находилось как минимум 200 человек.
Как известно на данный момент, количество погибших при теракте мирных граждан достигло 143 человек. Пострадавших — 121 человека. В том числе дети. Многие из тех, кто поступил в медицинские учреждения. как заявил минздрав Подмосковья, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 11 подозреваемых в стрельбе и подготовке теракта. Все четверо исполнителей найдены и задержаны, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения по факту случившегося.