143 мирных граждан погибли, 121 ранены: что произошло в «Крокус Сити Холле»?

Как известно на данный момент, количество погибших при теракте мирных граждан достигло 143 человек. Пострадавших — 121 человека. В том числе дети. Многие из тех, кто поступил в медицинские учреждения. как заявил минздрав Подмосковья, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 11 подозреваемых в стрельбе и подготовке теракта. Все четверо исполнителей найдены и задержаны, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения по факту случившегося.