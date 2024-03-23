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«Крокус Сити Холл»

143 мирных граждан погибли, 121 ранены: что произошло в «Крокус Сити Холле»?

23 марта 2024, 12:38
Фото: МЧС России
«Крокус Сити Холл»

В «Крокус Сити Холле» погибло 143 человек и 121 человек ранены

В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого убиты 143 человека. Ранения получили 121 человек. Среди них есть дети. Задержаны 11 подозреваемых, включая всех исполнителей. Здание концертного зала практически полностью разрушено.
Сюжет
Пожар

В пятницу, вечером 22 марта, в концертном зале в Подмосковье произошёл теракт. Во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже начали стрелять по мирным гражданам из автоматического оружия, бросали зажигательные шашки. Посетители пытались покинуть зал, но не всем удалось это сделать. Террористы переместились вслед за людьми. Кадры с места происшествия поражают своей жестокостью.

В здании начался масштабный пожар вслед за раздавшимся взрывом. В результате кровля в концертном зале «Крокус Сити Холла», с которого начал распространяться огонь, обвалилась, верхние этажи уничтожены полностью. По первоначальным сведениям, в момент стрельбы там находилось как минимум 200 человек.

Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"
Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"
Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"
Сгоревшая вывеска «Крокус Сити Холла»Сгоревшая вывеска «Крокус Сити Холла»
Кадры ликвидации последствий пожара в "Крокус Сити Холле"
Фото: МЧС России

Как известно на данный момент, количество погибших при теракте мирных граждан достигло 143 человек. Пострадавших — 121 человека. В том числе дети. Многие из тех, кто поступил в медицинские учреждения. как заявил минздрав Подмосковья, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 11 подозреваемых в стрельбе и подготовке теракта. Все четверо исполнителей найдены и задержаны, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения по факту случившегося.

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