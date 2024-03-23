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Published Сегодня, 11:28

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Благовторительность

Сбер открыл счет для сбора средств пострадавшим в Крокус Сити Холле

23 марта 2024, 11:28
Фото: 1MI
Благовторительность
Совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест», Сбер открыл специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим и близким жертв теракта. Первое пожертвование на счёт было внесено от банка.

Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Сбер выразил глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в Крокус Сити Холле.

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