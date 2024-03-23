Сбер открыл счет для сбора средств пострадавшим в Крокус Сити Холле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».
Сбер выразил глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в Крокус Сити Холле.