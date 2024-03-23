Теракт в «Крокус Сити Холл»: 24 марта Путин объявил днём общенационального траура

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Национальный траур объявляется при численности погибших более 60 человек. Он устанавливается по указу президента. В этот день приспускаются государственные флаги, на них повязывают чёрную ленту. Отменяются развлекательные мероприятия, телевизионные развлекательные передачи и запрещается трансляция рекламы.
Общие рекомендации при трауре нельзя назвать строгими и не каждый мирный гражданин обязан их чётко соблюдать, выражая траур. Никто не имеет права наказать его за это. Если тот, конечно, не совершит противоправные деяния.
В «Крокус Сити Холле» 22 марта погибло более 140 человек, раненых также более сотни. Произошедшее назвали спланированным терактом. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 11 человек.