Белгородцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в Москве

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Горожане несут цветы, свечи и детские игрушки к «Сердцу» на Белгородском Арбате, чтобы почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
Трагедия произошла 22 марта. 24 марта Владимир Путин объявил днём общенационального траура. В этот день приспускаются государственные флаги, на них повязывают чёрную ленту, отменяются развлекательные мероприятия, телевизионные развлекательные передачи и запрещается трансляция рекламы.
По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» достигло 154, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Подмосковья.