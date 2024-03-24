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Белгородцы несут цветы в центр города в память о жертвах теракта в Москве

Белгородцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в Москве

24 марта 2024, 08:31
Фото: ТАСС

Белгородцы несут цветы в центр города в память о жертвах теракта в Москве

Цветы, игрушки и свечи несут к арт-объекту «Сердце» на Белгородском Арбате. Видео публикует ТАСС.

Горожане несут цветы, свечи и детские игрушки к «Сердцу» на Белгородском Арбате, чтобы почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Трагедия произошла 22 марта. 24 марта Владимир Путин объявил днём общенационального траура. В этот день приспускаются государственные флаги, на них повязывают чёрную ленту, отменяются развлекательные мероприятия, телевизионные развлекательные передачи и запрещается трансляция рекламы.

По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» достигло 154, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Подмосковья.

Видео: Елизавета Демидова / ТАСС
Теракт в «Крокус Сити Холл»: 24 марта Путин объявил днём общенационального траура
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