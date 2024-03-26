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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Разрушения после обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали дома белгородцев

26 марта 2024, 14:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после обстрела, архивное фото

Под обстрел попало Вязовое в Белгородской области

В домах выбиты окна. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

26 марта ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Повреждены два частных дома — в них выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

ВСУ минувшей ночью также атаковали Белгород и Белгородский район. На подлёте к столице региона сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». Ранены двое мирных жителей. Один из них рассказал, как всё произошло. Повреждено 20 частных домов в Дубовом.

Кроме того, ВСУ утром обстреляли Головчино. Пострадали три человека — женщина, а также двое пожарных.

Также МЧС 26 марта предупреждало о том, что ВСУ обстреливают Шебекино. Подробностей пока нет.

Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось
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