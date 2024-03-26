ВСУ атаковали дома белгородцев

ВСУ минувшей ночью также атаковали Белгород и Белгородский район. На подлёте к столице региона сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». Ранены двое мирных жителей. Один из них рассказал, как всё произошло. Повреждено 20 частных домов в Дубовом.