ВСУ атаковали дома белгородцев

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
26 марта ВСУ обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Повреждены два частных дома — в них выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
ВСУ минувшей ночью также атаковали Белгород и Белгородский район. На подлёте к столице региона сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». Ранены двое мирных жителей. Один из них рассказал, как всё произошло. Повреждено 20 частных домов в Дубовом.
Кроме того, ВСУ утром обстреляли Головчино. Пострадали три человека — женщина, а также двое пожарных.
Также МЧС 26 марта предупреждало о том, что ВСУ обстреливают Шебекино. Подробностей пока нет.