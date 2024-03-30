Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В своём Telegram-канале Wildberries заявили, что закрывают часть пунктов выдачи заказов в Белгороде. Это связано с обстановкой в городе:
«Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе».
Также заказы клиентов маркетплейса, которые должны прийти на закрытые ПВЗ, перенаправят в другие пункты выдачи либо отменят. Дополнительная оплата взиматься не будет.
«Мы уже прозвонили каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес. Также мы бессрочно продлили хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области» — пишет компания.
Ранее одна из сотрудниц ПВЗ в Белгороде обратилась с жалобой на руководство, которое якобы подвергает опасности жизни и здоровье своих сотрудников на пунктах выдачи, игнорируя рекомендации МЧС. Wildberries ответили на данную публикацию Бел.Ру.