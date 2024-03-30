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Маркетплейсы

Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов

30 марта 2024, 08:15
Фото: 1MI
Маркетплейсы

Wildberries будет хранить заказы белгородцев бессрочно

Wildberries закрывает часть пунктов выдачи заказов в Белгороде из-за небезопасной обстановки. Маркетплейс перенаправит заказы клиентов в другие пункты выдачи или отменит их без дополнительной оплаты. Также белгородцы получили возможность хранения своих заказов бессрочно.

В своём Telegram-канале Wildberries заявили, что закрывают часть пунктов выдачи заказов в Белгороде. Это связано с обстановкой в городе:

«Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе».

Также заказы клиентов маркетплейса, которые должны прийти на закрытые ПВЗ, перенаправят в другие пункты выдачи либо отменят. Дополнительная оплата взиматься не будет.

«Мы уже прозвонили каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес. Также мы бессрочно продлили хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области» — пишет компания.

Ранее одна из сотрудниц ПВЗ в Белгороде обратилась с жалобой на руководство, которое якобы подвергает опасности жизни и здоровье своих сотрудников на пунктах выдачи, игнорируя рекомендации МЧС. Wildberries ответили на данную публикацию Бел.Ру.

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#Город#Общество#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Wildberries#Татьяна Лукащева#Маркетплейс#Обстановка#Пункты выдачи
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