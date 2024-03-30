Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов

Wildberries будет хранить заказы белгородцев бессрочно

Wildberries закрывает часть пунктов выдачи заказов в Белгороде из-за небезопасной обстановки. Маркетплейс перенаправит заказы клиентов в другие пункты выдачи или отменит их без дополнительной оплаты. Также белгородцы получили возможность хранения своих заказов бессрочно.