Пункты OZON с 12 марта официально могут не открываться из-за обстановки в Белгороде

Также интернет-магазин Wildberries временно закрывает некоторые ПВЗ в Белгороде из-за небезопасной обстановки. Однако клиенты не останутся без своих покупок — компания перенаправит заказы в другие пункты выдачи или отменит их без доплаты. Также для жителей Белгорода предоставлена возможность бессрочного хранения заказов, чтобы они могли получить их в удобное время.