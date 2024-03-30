Пункты OZON с 12 марта официально могут не открываться из-за обстановки в Белгороде

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Так, OZON заявил, что тщательно следит за обстановкой в Белгородской области, поэтому не открывать пункты выдачи заказов можно, если в этом возникает необходимость из-за угрозы жизни и здоровью всех сотрудников и клиентов маркетплейса.
«Тем не менее в диалоге с партнерами, которые хотели продолжить работу на благо региона, разработали механизм гибкого подхода к открытиям пунктов», — рассказали в компании», — ответили они.
Также интернет-магазин Wildberries временно закрывает некоторые ПВЗ в Белгороде из-за небезопасной обстановки. Однако клиенты не останутся без своих покупок — компания перенаправит заказы в другие пункты выдачи или отменит их без доплаты. Также для жителей Белгорода предоставлена возможность бессрочного хранения заказов, чтобы они могли получить их в удобное время.