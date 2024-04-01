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Последствия дневной атаки на Белгород

Белгород продолжают атаковать, а родители жалуются на условия в детских лагерях

1 апреля 2024, 15:30
Фото: Bel.ru
Последствия дневной атаки на Белгород
Сегодня, 1 апреля, Белгород снова попал под обстрел ВСУ. Разрушения есть в разных частях города. Также жители узнали о назначении нового советника губернатора и о жалобах родителей на организацию отдыха детей в лагерях Ставропольского края.

Что известно об обстреле Белгорода?

Взрывы жители Белгорода и Белгородского района услышали около четырёх часов дня. Работала сирена, предупреждающая о ракетной опасности. Сразу после грохота жители нескольких улиц Белгорода заметили дым, в социальных сетях стали появляться фотографии последствий.

На данный момент известно о повреждениях по улицам Славянской, Губкина, Горького, Есенина, Шаландина, Королёва, а также по проспекту Ватутина и бульвару Юности. Повреждения зафиксировали в многоквартирных домах, гаражах, авто, школе, кинотеатре, парковке и других местах.

В Минобороны РФ сообщили, что над регионом сработала система ПВО: было сбито 17 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».

Пострадали в результате атаки девять человек. Один мирный житель находится в тяжёлом состоянии.

В Белгороде выбило окна в 13 квартирах восьми МКД, разрушения есть в трёх частных домах. Повреждено три автомобиля, один из них сгорел полностью.

В Дубовом и Таврово пострадали по два дома, выбиты окна в частном доме в Майском. В Новосадовом осколками посекло крышу машины.

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Новый советник Гладкова

У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появился новый советник по вопросам безопасности правительства: им стал Сергей Дядькин. Ранее он работал управляющим директором ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава региона обратился к Дядькину с просьбой подготовить жителей неприграничных территорий к чрезвычайным ситуациям.

Завод Дядькин покинул в конце прошлого года, однако продолжил осуществлять руководство военным и гражданским дивизионами предприятия. А с середины 2000-х годов новый советник занимал различные руководящие должности в структурах АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», ОК «Русал», АО «Волготанкер».

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Белгородцы недовольны детскими лагерями

В лагеря других регионов из Белгородской области уже отправили более 7 тыс. детей. Планируется увезти ещё около 1500 ребят. Однако те места, где принимают юных белгородцев, не всегда устраивают их родителей.

Так, не успели часть детей отвезти в учреждения Ставропольского края, как белгородцы стали жаловаться на плохие условия: по словам жителей, кровати маленькие, шторы грязные, вместо душа — шланг, везде грязь и пыль. Жалобы горожане подтвердили фотографиями.

Дети настолько недовольны новым местом, что просят родителей забрать их обратно: «Они просто кричат, что готовы жить там, где ракеты летают, чем в таком ужасе».

Региональный министр образования Андрей Милёхин ответил, что все учреждения сначала проверили и одобрили контрольно-надзорные органы, а всё оборудование находится в исправном состоянии.

Однако не всех жителей не устроили условия, организованные для отдыха детей. Были и те, кто с жалобами не согласился и выразил благодарность властям за возможность увезти детей подальше от обстрелов.

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