«Лучше под ракетами»: чем белгородцев не устроили условия в лагерях Ставрополья?

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В детских лагерях Ставрополья встретили 470 юных белгородцев и их сопровождающих. На вокзале школьников встретили сотрудники МЧС и волонтёры, затем их отвезли в пункты временного размещения: гостиницы, санатории и детские лагеря.
Не все родители, отправившие своих детей в лагеря, остались довольны условиями их размещения. Так, одна девушка рассказала, что её ребёнка привезли в село Ставропольского края и поселили в не пригодном для жизни месте.
Вот что пишет другая белгородка об условиях размещения детей: «Кровати для карликов: ребёнок ростом 165 см еле-еле поместился на эту кровать. Везде пыль, грязь, шторы неизвестно в чём, некоторые кровати стоят просто в проходных помещениях. Вместо душа — шланг, штукатурка вся облупленная и местами сыпется, розеток нет совсем, из-за этого у них будут забирать телефоны».
На это обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин, который отметил, что указанный санаторий «был принят контрольно-надзорными органами».
В связи с обращениями родителей детский санаторий «Журавлики» посетила министр образования Ставропольского края. Состоялись беседы с детьми, сопровождающими. Санаторий был принят контрольно-надзорными органами. В санатории всё оборудование в исправном состоянии. Вопрос о перемещении детей в другие организации прорабатывается.
Андрей Милёхин
При этом другие белгородцы положительно отозвались о санатории «Журавлики»: одна девушка отметила, что в учреждении только комната прохладная, но «он мальчик, справится».
Покормили, развлекали, назначили процедуры. Скоро начнётся учёба. Нам присылают фотографии детей. Дети довольны. Не знаю, где на фотографиях нечеловеческие условия — всё вполне прилично.
добавила женщина
Ещё одна жительница прислала фотографии из санатория «Журавлики», которые оказались непохожи на присланные ранее другой женщиной.
Тем не менее на плохие условия жаловались многие. Другая женщина рассказала, что ей позвонили сыновья и попросили забрать их обратно домой.
«Они просто кричат, что готовы жить там, где ракеты летают, чем в таком ужасе: розетка одна у медсестры, свет автоматически выключается у всех, дети даже не могут себе свет включить. Три душевых на 38 человек. Я всё понимаю, что стараются помочь, но не так, у них ещё больше стресса!» — возмутилась белгородка.
На большинство жалоб региональный министр образования отвечал одинаково, обещая проверить и при необходимости изменить условия размещения детей.
Все учреждения, в которых размещены дети были проверены контрольно-надзорными органами и приняты для размещения детей. Учитывая просьбы родителей, в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении детей в других организациях.
Андрей Милёхин
Часть детей, утверждает жительница, поселили в общежитиях колледжа.
Несмотря на ряд жалоб, были и отзывы благодарности. Так, белгородцев поселили в общежитии в Ипатово Ставропольского края: «Прекрасные условия. Мы очень довольны, дети и родители просто в восторге», — отметила женщина.
Напомним, что родители начали жаловаться ещё до отправления детей в лагеря других регионов. Так, белгородцев сначала не устроил выбор городов для отдыха — выбирать можно было в основном из «холодных» мест: детей предлагали отправить в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Часть белгородцев хотели, чтобы их детей отправили в Санкт-Петербург, однако туда приняли далеко не всех.
Когда родители уже определились с выбором места отдыха их детей, то столкнулись с плохой организацией: некоторым три раза отменяли поездку, другим — столько же раз переносили.
Не обошлось и без других проблем: в лагерь Астраханской области приехал мальчик с ковидом, однако к 1 апреля его уже вылечили и поселили в учреждении с другими детьми. А несколько других ребят подрались из-за ночной шутки: ребёнка измазали пастой. Глава региона пообещал разобраться в происшествии.