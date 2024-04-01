«Лучше под ракетами»: чем белгородцев не устроили условия в лагерях Ставрополья?

«Они просто кричат, что готовы жить там, где ракеты летают, чем в таком ужасе: розетка одна у медсестры, свет автоматически выключается у всех, дети даже не могут себе свет включить. Три душевых на 38 человек. Я всё понимаю, что стараются помочь, но не так, у них ещё больше стресса!» — возмутилась белгородка.